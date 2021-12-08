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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو جديد.. محمد رمضان يعلن وصوله إلى بغداد بطائرته الخاصة

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر محمد رمضان اثناء نزوله من طائرته الخاصة، وعلق كاتبًا: “وصلت بغداد”.

 

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

جمهور محمد رمضان يلتفون حوله داخل أحد مطاعم السيدة زينب

 

وصل الفنان محمد رمضان الى العراق، ومن المقرر أن يحيي حفلا غنائيا هناك وتحديدا يوم الجمعة المقبل فى مسرح السندباد لاند في بغداد.

 

واستقبل وفد من بغداد الفنان محمد رمضان بالمطار وكان أيضا فى استقباله عدد من جمهوره المحب لاغانية وأعمال الفنية. 

 

محمد رمضان فى السيدة زينب 

 

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي،ظهر فيه وهو يتلقي ترحيب عالي من جمهوره بمنطقة “السيدة زينب”.

 

وكتب رمضان من خلال الفيديو معلقا:"اتعشينا إمبارح أنا وأخويا محمود في #الرفاعي منطقة #السيدة_زينب الأكل كان حلو بس الناس أحلى #القاهرة #مصر".

 

مسلسل موسى 

 

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد رمضان، كان مسلسل موسى، الذي عرض في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا.

 

مسلسل موسى، دارت أحداثه حول شاب صعيدي يعيش في قرية بمحافظة سوهاج، عام 1942، في أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، والحرب العالمية الثانية، وهو الفتى موسى الجامح، الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته، ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

 

وشارك في بطولة مسلسل موسى، كلا من الفنانين: هبة مجدي، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، تارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. 

 

الفنان محمد رمضان محمد رمضان بغداد العراق اخبار محمد رمضان

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