شاهد .. بروڤات تامر عاشور لإحياء حفل موسم الرياض

شارك الفنان تامر عاشور، جمهوره مقطع فيديو له أثناء البروفات النهائية استعداداً لحفله بموسم الرياض، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

نشر الفنان تامر عاشور مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر فيه لحظة وصوله الى السعودية واستقبال الجمهور له تمهيدا لإحياء حفله فى موسم الرياض.

وعلق تامر عاشور على الفيديو : "موسم الرياض.. شكرا على الاستقبال الرائع وكرم الضيافة.. إن شاء الله حفلتي هتكون يوم ٩ ديسمبر على مسرح أبو بكر سالم.. إن شاء الله يكون يوم رائع وحفلة نار".

وكشف النجم تامر عاشور، عن صناع ألبومه الجديد الذي من المقرر إطلاقه في نهاية الشهر الحالي وتم الانتهاء من تسجيل جميع أغانيه.

وأعلن تامر في تصريحات صحفية أن الألبوم الجديد يشهد تغييرات ملحوظة يلتمسها جمهوره سواء في الكلمات أو اللون الغنائي إضافة إلى مفاجآت من المقرر الكشف عنها قبيل إطلاقه في نهاية ديسمبر الجاري.

ويشارك في الألبوم الجديد لعاشور من الشعراء جمال الخولى ،مالكى ،هشام صادق ،حسام سعيد ،ادهم معتز ومن الملحنين مدين ،تامر على ،محمود انور ،سامح كريم ،عمرو الشاذلى ،مايكل رامى ومحمدي بالإضافة إلى توزيعات موسيقية ل فهـد ،آسر عاشور ،عمرو الخضرى ،محمد شفيق ،احمد امين ويحى يوسف.