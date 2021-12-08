"ادعولها الحالة صعبة".. ياسمين عبدالعزيز باكية: قلت لأخويا خلي بالك من ولادي

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.



وقالت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" الدكتور عصام شلباية انقذ حياتي بعدما حدث خطأ في عملية جراحية اجريتها والقولون اتخرم وجالي تسمم في الدم ".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "الدكتور كان بيقولي إن الموضوع صعب ومعقد وقالي أنا داخل العملية والدنيا بايظة خالص".

ودخلت ياسمين عبد العزيز في نوبة بكاء: "وانا داخلة العملية كنت عارفة إني مش هطلع منها، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي".

وتابعت ياسمين عبد العزيز: "بعد لما طلعت من العملية دخلت العناية المركزة وحطولي خراطيم من مناخيري ومن بوقي وعندما كنت متواجدة في العناية كان الأطباء بيقولوا ادعولها لان الحالة صعبة".