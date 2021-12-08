برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا بثلاثية مذلة من بايرن ميونخ

ودع فريق برشلونة الإسباني، دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بخسارته أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة السادسة.

سيطر فريق بايرن ميونخ على أحداث الشوط الأول، واستطاع تسجيل هدف التقدم عن طريق توماس مولر في الدقيقة 34 بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله ليفاندوفسكي.

وسجل ليروي ساني ثاني أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 43 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل شتيجن في التصدي لها.

وتعرض جوردي ألبا لاعب برشلونة للإصابة في الدقيقة 26، ليتم استبداله بزميله مانجويزا في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أكد جمال موسيالا انتصار بايرن ميونخ بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 62 من متابعة لتمريرة ألفونسو ديفيز، ليطرد برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الثالث، ليذهب للمشاركة في الدوري الأوروبي

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - نيكلاس زوله - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: كريستيان توليسو - جمال موسيالا - توماس مولر

خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كل من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أرواخو - إريك جارسيا

خط الوسط: سيرجنيو ديست - سيرجيو بوسيكيتس - فرينكي دي يونج - جافي - جوردي ألبا

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ممفيس ديباي