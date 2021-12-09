تعليق للموسيقار فتحي سلامة على أغاني المهرجانات.. فيديو

قال الموسيقار فتحي سلامة ، إن المشهد الموسيقي في مصر به العديد من المشاكل والرؤية الفنية للمهرجات في مصر غير واضحة ، مؤكدا أن أغاني المهرجانات هي رؤيته الشباب الحديث وتم تقمصها من أغاني الهيب هوب وتحويلها إلي مهرجانات .

وأضاف فتحي سلامة خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " ، إنه معجب بنوع المهرجانات كـ موسيقي ولكنه معترض علي كلمات الأغاني ، لافتا إلى أن أغاني المهرجات مختلطة بالنمط الشعبي مؤكدا أن الأغاني الشعبي هي اقدم نوع في الأغاني .

وأوضح فتحي سلامة ، إن المجتمع يحتوي علي الكثير من المشاكل ويمكن أن نتحدث عنها عن طريق أغاني المهرجانات دون اللجوء إلي كلمات العنف .