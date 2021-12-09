في عز مرضها.. ياسمين عبد العزيز تصور نفسها مستخدمة فلاتر كوميدية.. فيديو

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.



وقالت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" في فترة مرضي كنت أقوم بتصوير نفسي مستخدمة فلاتر كوميدية ".

وأضافت ياسمين عبد العزيز :" كنت بسمع أغاني فيها تحدي عشان تديني طاقة وكنت يبسمع أغاني التحدي الخاصة بـ مرضى السرطان"، مضيفة:" كنت بسمع قرأن في فترة مرضي بشكل مستمر ".



وتابعت ياسمين عبد العزيز :" 3 حاجات مش ممكن نشتريها بالفلوس وهم الصحة وحب الناس والاحترام ".

