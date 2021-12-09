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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. المهلة الأخيرة للزمالك للرد على معسكر الإمارات والرفض هو الأقرب

صدى البلد

 

قال الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، أن  الزمالك وفقا للعقد بينه وبين الشركة المنظمة لمعسكر الامارات انه يرسل غد موافقة مكتوبة للمشاركة في المعسكر.


وأضاف شادي محمد خلال تصريحاته في برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار ، أن الزمالك الي الان لم يرسل موافقة لان هناك خلاف بين إدارة النادي وكارتيرون بسبب هذا  المعسكر .

وتابع شادي محمد ، أن كارتيرون متمسك بالمعسكر  و الإدارة طلبت من الشركة الراعية زيادة المقابل المادي لمشاركة الزمالك في المعسكر .

 

زى النهاردة... الزمالك بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري لأول مرة فى تاريخه
 

توج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم  السبت الموافق 8 ديسمبر عام 1984 بطلا لأفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الاولي في تاريخه.

جاء تتويج الفارس الأبيض باللقب الإفريقي الأول بعد الفوز في لاجوس علي شوتنج ستارز النيجيري بهدف نظيف في إياب الدور النهائي للبطولة التي أصبح الأبيض ثالث نادي مصري يفوز بها.

الهدف الذي قضي علي أحلام أصحاب الأرض هز شباكهم في مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 11 من ضربة رأس أحرزها مدافعه أوبينج  بالخطأ في مرماه خوفا من متابعة فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك المشترك معه في الكره الطولية.

عادل المأمور حارس مرمى الفارس الأبيض تألق وأنقذ ضربة جزاء في الدقيقة 20 بعد أن أعادها حكم اللقاء حيث اصطدمت الاولي بالقائم.

ويفوز  أبناء المدرب محمود أبورجيلة بنتيجة 3-0 للمباراتين ويردوا اعتبارهم من الفريق الذي أخرجهم من دور الثمانية قبل ثمان سنوات.

جاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي:

عادل المأمور فى حراسة المرمى
ومحمد صلاح وإبراهيم يوسف وسعيد الجدي وهشام يكن وأيمن يونس واشرف قاسم وفاروق جعفر وجمال عبد الحميد ونصر إبراهيم وإيمانويل كوارشي.

الزمالك وكارتيرون كارتيرون شادي محمد برنامج اوضة اللبس قناة النهار إعلامي الكرة المصرية

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