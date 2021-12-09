مع برودة الجو.. طرق تنسيق الجواكت الجوخ لشتاء 2021

في فصل الشتاء حيث انخفاض درجة الحرارة وبرودة الجو ترغب جميع السيدات في تحقيق المعادلة الصعبة حيث ترغب في الظهور بإطلالة أنيقة ومميزة وتشعرها بالدفء، لذا فإن الجواكت الجوخ هي الاختيار الأمثل.

تقول خلود حجازي مصممة الأزياء، تعتبر الجواكت الجوخ قطعة أساسية دولاب كل فتاة أو سيدة في الشتاء، فهو تصميم كلاسيكي وعصري في آن واحد، يعكس أسلوب كل سيدة تحب الأناقة، في كل موسم تقدّمه دور الأزياء بطرق جديدة لتجدينه بأشكال، قصّات وأقمشة عدّة تحاكي أسلوبك، كما تعتبر مهمّة تنسيق الجاكت الجوخ سهلة، فبإمكانكِ أن تعتمديه بالطريقة التي تريحكِ.



وأضافت الجئي إليه مثلاً في الشتاء فوق البلوفر الصوف، أو حتى من الممكن أن ترتديه فوق البدلة الفورمال أو الفساتين الحريرية مثلاً، أو الملابس الكاجوال في الأيام شديدة البرودة.



وأوضحت، كذلك يمكنك اقتناء الجواكت الجوخ الطويل وقصّته المستوحاة من المعاطف الرجالية وتأتي واسعة وطويلة، هو عادةً مصنوع من الجوخ ويغلق بـ3 أزرار أمامية، ومهما تبدّلت الصيحات والمواسم، يبقى هذا التصميم الذي سينقل أي طلة شتوية إلى مستوى آخر، نسّقيه مع بنطلون جينز وبلوزة بلون حيادي مثلاً، أو الجئي إلى لوك أكثر جرأة، إمّا في الأكسسوارات أو قصات الملابس الملفتة.

وأضافت من التصاميم الأساسية والمريحة التي تتّسم قصة الجاكت بالحزام، فلا يتضمّن سوى الحزام لتسكيره، وهو جاكت عملي بامتياز، نسّقيه مع مختلف ملابسكِ وستخطفين أنظار كل من حولكِ إضافة إلى ذلك، هذا الجاكت يليق بكِ مهما كان شكل جسمكِ أو أسلوبكِ وخصوصاً إذا كنتِ صاحبة جسم التفاحة.

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