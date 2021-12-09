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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أقربهم ديانج وميكيسوني.. بيرسي تاو يتحدث عن علاقته بلاعبي الأهلي

صدى البلد

 

كشف بيرسي تاو نجم الأهلي عن علاقته بـ لاعبي الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وأكد بيرسي تاو في تصريحات عبر قناة “ الاهلي ” أن جميع اللاعبين دعموه كثيرا في البداية وطالبوه بتسجيل الاهداف قائلا انا لا اتحدث العربية ولكن كرة القدم لغه واحده مشددا انه تكيف سريعا مع ما يريدونه.

 

وأضاف أن معظم اللاعبين يحبون الرقص في الاحتفالات بالأهداف حيث ان أقربهم هو لويس ميكيسوني قائلا “ هناك عدد من اللاعبين يستحون ولا يرقصون ”.

 

وتابع أن أليو ديانج نجم الاهلي للاعب مميز ورائع ويساعده كثيرا ويترجم له بعض التعليمات مشددا أنه كان يعرف جميع اللاعبين قبل انضمامه للفريق ويتباع كيف يحرز الاهداف ويحقق البطولات 

 

وأكمل أنه مشجع لـ برشلونه ويفضل طريقه لعبهم ومازال يتابعهم حتي عقب رحيل ليونيل ميسي 

 

كهربا ينهي اتفاقه مع الحزم السعودي وينتظر كلمة الخطيب
 

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، اقتراب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى الحزم السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" نادي الحزم السعودي يتفق مع محمود كهربا علي الانتقال لفريقه علي سبيل الإعاره لنهاية الموسم في حالة موافقة الكابتن محمود الخطيب و موسيماني علي رحيل الاعب ".

وعلى جانب أخر ، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 
 

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة في الجيم لمدة ٤٠ دقيقة  وذلك في إطار برنامج إعداد اللاعبين بعد الراحة التي عادوا منها أمس. 
 

 

كهربا ليونيل ميسي الأهلى كهربا برشلونة محمود كهربا نادي الحزم السعودي

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