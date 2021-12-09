صحف السعودية.. ولي العهد يبحث مع أمير قطر المستجدات الإقليمية والدولية.. محمد بن سلمان: زيارتي للإمارات أكدت عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا.. موجة غبار تستمر ساعات على ثلاث مناطق بالمملكة

صحف السعودية

ولي العهد للشيخ خليفة: زيارتي للإمارات أكدت عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا

موجة غبار تستمر ساعات على ثلاث مناطق.. و«الأرصاد» يكشف التفاصيل

المملكة العربية السعودية تؤكد مضيها في تلبية النداءات الإنسانية العالمية

ولي العهد بحث مع أمير قطر المستجدات الإقليمية والدولية



ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

في صحيفة “عكاظ”، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة مغادرته دولة الإمارات بعد زيارة رسمية.

وقال في برقيته: “يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

وأوضح بن سلمان فى برقيته :"لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار. وتقبلوا تحياتي وتقديري".

أما فى صحيفة “عاجل”، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس في عدد من المناطق تتمثل في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.

وفى صحيفة “الوئام”، أكدت المملكة العربية السعودية أنها دأبت على المضي قدماً في تلبية النداءات الإنسانية العالمية والمشاركة جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة لدعم جهود المنظمة ودول العالم أجمع لمواجهة العديد من التحديات سواء على مستوى الكوارث الطبيعية، أو مكافحة الفقر والجوع في العالم من خلال برنامج الغذاء العالمي أو غيره من البرامج التي تهدف إلى الحيلولة دون تفشي المجاعة والجفاف في الدول المتضررة لإنقاذ حياة الملايين من الأشخاص والأطفال.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد أمس في الأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على إنشاء صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ، والتي ألقتها عضو وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيسة اللجنة الثالثة ( الاجتماعية والإنسانية والثقافية ) سلافة موسى.

وأشارت “موسى” إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر قدمت المملكة دعمًا سخيًا لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) والتصدي له، كما قامت أيضًا بدعم عدة دول مباشرةً لمواجهة هذه الجائحة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال تقديم اللقاحات والمعدات والطواقم الطبية اللازمة.

وقالت إن المملكة العربية السعودية مستمرة في دعم الأعمال الإنسانية ولم تقف يوماً مكتوفة الأيدي عما تمر به دول العالم من أزمات مختلفة بعضها ناشئ عن الحروب والنزاعات وبعضها بفعل عوامل الطبيعة والزمان والمكان، ومن أوائل الصناديق التي ساهمت المملكة فيها بسخاء الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ( CERF ) آخرها تسليم الصندوق دعماً سخياً من المملكة في شهر أبريل لهذا العام.

وشددت سلاف موسى في ختام الكلمة على استمرار المملكة العربية السعودية في التعاون والتنسيق والدعم لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، مقدمة شكرها لوكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على تنظيم هذه الفعالية.

وفى صحيفة "الجزيرة وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، كما كان في استقبال ولي العهد، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر، والشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية (الوزير المرافق)، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، والأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.

وتوجه ولي العهد وأمير دولة قطر، في موكب رسمي إلى الديوان الأميري.

وقد أجريت لولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والأميري القطري، ثم استعرض حرس الشرف.

وتوجه ولي العهد إلى مجلس الشعب، حيث تشرف عدد من أعيان دولة قطر بالسلام على سمو ولي العهد.

وقد ترأس ولي العهد، وأمير دولة قطر، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

ورحب أمير دولة قطر، في مستهله بولي العهد في زيارته الحالية لدولة قطر، فيما عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل ولي العهد خلال الاجتماع، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، فيما حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي ختام الاجتماع، وقع ولي العهد، وأمير دولة قطر، على محضر اجتماع الدورة السادسة لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وحضر الاجتماع، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

فيما حضرها من الجانب القطري، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومستشار أمير دولة قطر للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ووزير المالية علي بن أحمد الكواري، ووزير الرياضة والشباب صالح بن غانم العلي، ووزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة عبد الله بن محمد الخليفي، ووزير الدولة لشئون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ووزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، ووزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية.