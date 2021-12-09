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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الوعي مهم.. وكيل دينية الشيوخ: الفكر المتطرف يتطلب مناقشات مدروسة

منصف نجيب ، وكيل
منصف نجيب ، وكيل أول لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

أكد النائب، منصف نجيب ، وكيل أول لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الفكر المتطرف يحتاج إلي مواجهة مدروسة، مؤكدا أن لكل من وزارات التعليم والأوقاف بجانب وزارة الشباب والرياضة دور كبير وفعال لتنقية عقول الشباب بأفكار بناءة تصب في صالح المجتمع.


و عن أساليب مقاومة الفكر المتطرف،  أشار “ نجيب ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الأسلوب الوحيد لمقاومته ومعالجته يأتي من المناقشات الهادئة والتعليم الجيد،علاوة على حسن اختيار المعلمين بالمدارس، مطالبا من أولياء الأمور بألا يتركوا أبنائهم لقمة سائغة أمام معلمين متعصبين ولديهم أفكار سلبية ومتطرفة.

 

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سولاف درويش: الفكر المتطرف نال من تقدم الشعوب.. والتواصل مع الشباب أولى خطوات المواجهة

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الرئيس السيسى: الإسلام ليس له علاقة بالفكر المتطرف الذى يدمر الشعوب ومستقبلها

 

يطالب ببث الأفكار الإبداعية 

 

وناشد وكيل دينية الشيوخ وسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى على ضرورة الترويج لـ الأفكار الإبداعية والخلاقة للتصدى السريع لمشكلات المجتمع، مع استضافة الخبراء القادرين على تقديم حلول تنفيذية ملائمة لواقع وظروف المجتمع، وإيثار الوطن والمصلحة العامة على المصالح الذاتية، وإعلاء قيم الوطنية والانتماء ، واحترام قدسية الأرض والوطن، لتحصين الشباب من الفكر المتطرف والتمسك بالإسلام الوسطي بمفهومه الشامل، معقبا:"الفكر المتطرف  يناقش بالمنطق والهدوء، و الاعلام يساعد على الارتقاء بالفكر".

 

و أوضح “ نجيب " أن مواجهته ليست قضية الدولة فحسب، بل هي مسئولية تقع على عاتق المجتمع بكافة طوائفه ومؤسساته ، مشيرا إلى  أن مكافحة التطرف كانت ولا زالت على رأس أولويات اللجنة؟

 


يأتى ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال  خلال كلمته في المنتدى العالمى للتعليم العالى، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول تأثير الفكر  المتطرف فى تعطيل خطط تطوير التعليم في الدول الإسلامية.

 

منصف نجيب لجنة الشئون الدينية مجلس النواب الفكر المتطرف مؤسسات المجتمع المدني وسائل الإعلام

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