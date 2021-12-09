فتاوى وأحكام.. أيهما أفضل الذبح أم إخراج المال للفقراء.. حكم تأخير العشاء لوقت قيام الليل.. هل غفوة النوم تبطل الوضوء؟ لفظ الجلالة مكتوبا على حبة بطاطس فهل نحتفظ بها بركة؟ مبروك عطية يرد ساخرا

فتاوى وأحكام

أيهما أفضل الذبح أم إخراج المال للفقراء

حكم تأخير العشاء لوقت قيام الليل

لفظ الجلالة مكتوبا على حبة بطاطس فهل نحتفظ بها بركة؟ مبروك عطية يرد ساخرا

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

هل غفوة النوم تبطل الوضوء؟

الإفتاء: حقنة الأنسولين أو سحب عينة من الدم ليس من مبطلات الوضوء



نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي، لكي يستفيد منها كل مسلم في حياته اليومية.

فى البداية ورد سؤال مضمونه: أيهما أفضل الذبح أم إخراج المال للفقراء ؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأفضلية بين الذبح وإخراج المال للفقراء وفقاً لما يجد الإنسان نفسه ووفقاً لاحتياج ما يعطيهم هل هم فى حاجة للمال أم لا، وفى الذبح قربتان قربة الذبح وقربة إطعام الطعام وهى من أجل الأعمال وأرجاها للقبول.

ثم ورد سؤال آخر مضمونه: "ما حكم تأخير العشاء لوقت قيام الليل؟"، وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف، وذلك خلال فتوى مسجلة له، إن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول إن من أفضل وأحب الأعمال إلى الله تعالى هى الصلاة على وقتها.

وأضاف أن هناك وقت يسمى وقت الاختيار فى الصلاة وهو من وقت العشاء إلى منتصف الليل ومنتصف الليل هذا إلى الساعة 11 ونصف، فلا تأخر صلاة العشاء أكثر من 11 ونصف لأن بعد ذلك يكون الوقت الاختياري للعشاء انتهى، وبقي الوقت الاضطراري، فإذا أذن الفجر عليك ولم تؤد العشاء فيكتب عليك إثم لأنك أخرت الصلاة عن وقتها.

كما تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا يقول صاحبه: "وجدت زوجتى اسم لفظ الجلالة "الله" على حبة بطاطس فهل نحتفظ بها بركة فى البيت؟".

وأجاب الدكتور مبروك عطية عن السؤال قائلا إن لفظ الجلالة مكتوب بمعناه على حبة البطاطس وعلى الكوسة والقرنبيط وعلى كل ثمرة أخرجها لله من الأرض.

وأضاف مبروك عطية أن الكتابة تحتاج إلى كاتب وورقة أو جلد أو عظم كما كان يكتب المصحف أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم “ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ”.

وأشار مبروك عطية خلال فيديو له عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، إلى أن لفظ الجلالة لا يكتب على حبة البطاطس.

وتابع ساخرا: "تلاقى حبة البطاطس معوجة ومراتك لزقت اللفظ وقالتلك شوف "الله" أهي.. لا إله إلا الله الله أكبر"، فدين الإسلام مش كدا.

واستطرد مبروك عطية: “خليها تسلقها وتحط عليها عودين بقدونس وربع معلقة زيت واتعشوا بيها بألف هنا وشفا”.

فيما تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “فى غسل الجنابة موضوع غسل الدبر يسبب لي قلق بمعنى هل أتشطف لكي يصل الماء إلى الدبر أم يجوز ويكفى فقط أن أصب الماء على جسمى وأنا واقف وبذل يكون قد تم غسله؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا إن الإنسان إذا وقف تحت الدش مثلا فإن الماء سيغمره ويجرى على الجسم ولا يحتاج الإنسان أن يأخذ الماء ويوصله إلى أعضاء أو كذا.

وأوضح أمين الفتوى أنه يكفي أن يقف الشخص تحت الدش وسيصل المال إلى جميع جسمه وهذا يكفى في الاغتسال إن شاء الله.

هل غفوة النوم تبطل الوضوء؟ سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة بسرد آراء المذاهب الأربعة، وذلك على النحو التالى: النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح والثانى: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيراً، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافاً للإمام الشافعى فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضياً بمحل الحدث إلى الأرض الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعى ورواية عن الإمام أحمد.

وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلى، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان فى صلاة أم لا.

هل حقنة الأنسولين تبطل الوضوء؟ سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا أن الحقن عموما سواء الأنسولين أو الوريد أو سحب عينة من الدم لا تنقض الوضوء.

وقال إن الفقهاء يقولون إن نقض الوضوء يكون مما خرج من أحد السبيلين أي القُبل أو الدُبر لا مما دخل للجسم كالحقن والأدوية، فلا مانع أن تأخذيها وأنتِ متوضئة ولا تنقض الوضوء.