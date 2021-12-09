جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة حول دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد|صور

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، ندوة بعنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والحد من مخاطره»، في قاعة السيمنار بكلية الصيدلة برعاية وحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

ويأتي ذلك في إطار التعريف بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، والحد من مخاطره واحتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد والتي تنظمها الهيئة كل عام.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ واللواء إسلام صلاح رئيس الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، والعقيد أحمد شذوان، عضو الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، و الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ومديري العموم وحضور طلابي.



رحب رئيس جامعة كفر الشيخ برئيس الرقابة الإدارية بكفرالشيخ وعضو هيئة الرقابة الإدارية والحضور، مضيفاً «نحن الآن في جامعة كفر الشيخ نعيش يوماً استثنائياً حيث نشارك بهذا اللقاء المهم احتفالات هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد».

وقال رئيس الجامعة، إن ما أنجزته مصر فى مجال مكافحة الفساد لم يكن يتم بأي حال من الأحوال دون وجود هذا المناخ الصحي الذي هيأته القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للوصول إلى تلك النتائج التي لفتت أنظار العالم وجعلت مصر واحدة من الدول الكبرى التي تسير بخطى واسعة في هذا المجال.



ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ شكره لمكتب هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ على دورهم الفعال في مكافحة الفساد ومدى التعاون بين مكتب الهيئة والجامعة من أجل الارتقاء بمستوى الجهاز الحكومي والعمل على تحسين الخدمات العامة وذلك لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية.



وألقي اللواء إسلام صلاح رئيس الرقابة الإدارية بكفرالشيخ محاضرة خلال الندوة لتعريف الحضور بدور الهيئة في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية وذلك من خلال نشر أهمية التوعية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بهدف زيادة الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته والعمل على بناء الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.



واستعرض اللواء إسلام صلاح، رئيس الرقابة الإدارية بالمحافظة، المفاهيم الأساسية للفساد، والتعريف بصلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعريف بأبرز الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية، والقضايا القومية المعاصرة، موضحاً دور هيئة الرقابة الإدارية في محاربة الفساد ومنعه، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الإستراتيجية.

وأشار إلى أنه سوف يكون هناك سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال الرقابة الإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء بالتعاون مع الجامعة، موضحاً نشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان والتطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على الحد من ظاهرة الفساد، دورالحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية.



وفي نهاية اللقاء، كرمت جامعة كفر الشيخ اللواء إسلام صلاح رئيس الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، والعقيد أحمد شذوان، عضو الرقابة الإدارية بكفرالشيخ على هامش الندوة بتقديم درع الجامعة لهما.

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