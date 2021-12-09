سوريا تستضيف مؤتمر الطاقة العربي 2024

تستضيف العاصمة السورية دمشق، مؤتمر الطاقة العربي في 2024، وذلك بناء على موافقة جميع الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" خلال اجتماعهم اليوم /الخميس/ عبر تقنية الاتصال المرئي.



وذكرت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية - في بيان أوردته وكالة /سانا/ السورية - أن وزراء الطاقة والبترول في منظمة "أوابك" اتفقوا أيضا خلال اجتماعهم، على أن تترأس سوريا مجلس وزراء منظمة أوابك اعتباراً من يناير 2022 وحتى يناير 2023.



وعقد الاجتماع الـ107 لمجلس وزراء منظمة (أوابك) اليوم لمناقشة مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2022 ونشاطات الأمانة العامة لتفعيل وتطوير نشاط (أوابك) وتطورات التعاون بين الشركات العربية المنبثقة عنها.