ابتعد عن السينما 20 عاما.. كيف أصبح سيد درويش علامة فارقة في حياة كرم مطاوع؟

يُقال ان الفن موهبة أكثر من كونه عمل وممارسة، فلابد ان يكون الفنان موهوبا حتى يتمكن من إقناع الجماهير بأن الشخصية التي يجسدها خلال العمل الفني حقيقية، وغير مصطنعة، ويترك الفنان أثر داخل أذهان المشاهدين بتلك الشخصيات، حتى بعد رحيلة عن عاملنا.

ظهرت موهبة الفنان الراحل كرم مطاوع منذ نعومة أظافره، فكان يقوم بتقليد أفراد أسرته، ويتابع العروض المسرحية التي كان طلاب المدرسة يقدموها، لكن في بداية الأمر كان الفن والتمثيل مجرد شغف ليس إلا.

شغف الفن يسيطر على كرم مطاوع

ألتحق الفنان الراحل كرم مطاوع – من مواليد 7 ديسمبر 1933- بكلية الحقوق، إلا انه لم يستطع الابتعاد عن الفن والتفكير في التمثيل، مدركًا رغبته الملحة في التمثيل، وأنه مستقبله، وبالفعل التحق مطاوع بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

اجتهد كرم مطاوع وانتظم في دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، إلى جانب دراسة الحقوق، ليتخرج منهما في نفس العام.

الانطلاقة الفنية

ذهب الفنان الراحل كرم مطاوع في بعثة تعليمية لمدة 5 سنوات في إيطاليا، وحصل هناك على منحة دراسية بأكاديمية الفنون بروما، ليعود منها إلى مصر مرة أخرى عام 1964م، وتبدأ أضواء الشهرة تدور حوله، بعد ما قدم أول ادواره المسرحية «الفرافير».

وكانت اول انطلاقة له في السينما عام 1966م في فيلم «سيد درويش»، أمام النجمة هند رستم، حيث برع في تقديم شخصية فنان الشعب سيد درويش، ما يجعل هذا الفيلم علامة فارقة في حياته الفنية.

كرم مطاوع

انقطاعه عن العمل السينمائي

بعد تقديم عدد من الاعمال الفنية السينمائية، كان آخرها فيلم «المنسي» مع الفنان عادل إمام، والفنانة يسرا، عام 1993م، أنقطع الفنان الراحل كرم مطاوع عن العمل في السينما، لمدة 20 عام، ليتفرغ للعمل المسرحي فقط.

زوجات كرم مطاوع

تزوج الفنان الراحل كرم مطاوع ثلاث مرات، كان أولهم في إيطاليا حين ألتقى بالدكتورة ميريت فالغوم «مارغريتا»، وتزوج منها بعد عودته إلى مصر، وانجب منها أولاده عادل وكريم، وانفصلا بعد عدة سنوات من الزواج وعادت إلى إيطاليا.

والزواج الثاني له كان من الفنانة سهير المرشدي، والذي استمر 20 عام، أنجبا خلالها ابنتهما الوحيدة حنان مطاوع، التي احترفت التمثيل، وأصبحت إحدى أشهر الفنانات.

زواجه الثالث كان من الإعلامية ماجدة عاصم، والده المذيع المصري الراحل عمرو سمير.

كرم مطاوع

رحيل كرم مطاوع عن عالمنا

قبل وفاة الفنان الراحل كرم مطاوع، بفترة دخل إلى المستشفى بسبب معاناته من مرض السرطان، وكان من المقرر ان يسافر إلى فرنسا لتلقي العلاج هناك إلا ان القدر لم يمهله الوقت لذلك، ووفاته المنية.