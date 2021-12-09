تفاصيل مران الأهلي بالتتش استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا ‏لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 22 ديسمبر الجاري في ‏قطر.‏



وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران، ثم خاض الفريق فقرة مطولة في «الجيم» قبل استكمال تدريباته على ملعب التتش والتي ‏اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، بينما أدى حراس المرمى تدريبات منفردة تحت ‏إشراف يانكون ميشيل.



وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة جلسات مع الجهاز الإداري بالنادي الأهلي ؛ للترتيب لسفر الفريق إلى ‏قطر وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بمباراة السوبر الإفريقي.‏



مباراة ودية



ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام طلائع الجيش السبت المقبل وفقا للبرنامج ‏التحضيري الخاص بمباراة السوبر الإفريقي.‏



وقام الجهاز الفني بتصعيد أكثر من لاعب من قطاع الناشئين منذ استئناف التدريبات لتعويض ‏الغيابات في صفوف الفريق؛ بسبب مشاركة الدوليين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس ‏العرب المقامة حاليا في قطر ، بالإضافة إلى تواجد على معلول مع منتخب تونس وبدر بانون مع منتخب المغرب في البطولة ذاتها. ‏



حالة المصابين



وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على التواصل مع الدكتور محمد ‏أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الوطني؛ للاطمئنان على حالة أيمن أشرف ومحمد ‏مجدي أفشة لاعبي الفريق بعد تعرضهما للإصابة خلال مشاركتهما مع المنتخب بكأس العرب المقامة في قطر.‏



وينضم أيمن أشرف لبعثة الفريق في قطر فور وصولها لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏وخضوعه لفحص طبي جديد لتحديد فرصه من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي المقرر ‏لها يوم 22 ديسمبر الجاري على كأس السوبر الإفريقي.‏



وقال أبوعبلة إن حالة أفشة في تحسن بشكل مستمر ويخضع لاختبار طبي لتقييم موقفه ‏النهائي من المشاركة في التدريبات مع المنتخب الوطني ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل ‏جيد ومطمئنة للاعب.‏



وأوضح أبوعبلة أن علي معلول أجرى أشعة رنين جديدة خلال الساعات الأخيرة بعد ‏تعرضه لإصابة بشد خفيف في العضلة الضامة، وأن حالة اللاعب في تحسن بشكل مستمر، ‏ولكن إلى الآن لم يتحدد موقفه من عدمه في المشاركة مع المنتخب التونسي.‏