تفاصيل مران الأهلي بالتتش استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.
وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض الفريق فقرة مطولة في «الجيم» قبل استكمال تدريباته على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، بينما أدى حراس المرمى تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل.
وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة جلسات مع الجهاز الإداري بالنادي الأهلي ؛ للترتيب لسفر الفريق إلى قطر وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بمباراة السوبر الإفريقي.
مباراة ودية
ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام طلائع الجيش السبت المقبل وفقا للبرنامج التحضيري الخاص بمباراة السوبر الإفريقي.
وقام الجهاز الفني بتصعيد أكثر من لاعب من قطاع الناشئين منذ استئناف التدريبات لتعويض الغيابات في صفوف الفريق؛ بسبب مشاركة الدوليين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر ، بالإضافة إلى تواجد على معلول مع منتخب تونس وبدر بانون مع منتخب المغرب في البطولة ذاتها.
حالة المصابين
وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على التواصل مع الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الوطني؛ للاطمئنان على حالة أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق بعد تعرضهما للإصابة خلال مشاركتهما مع المنتخب بكأس العرب المقامة في قطر.
وينضم أيمن أشرف لبعثة الفريق في قطر فور وصولها لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي وخضوعه لفحص طبي جديد لتحديد فرصه من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي المقرر لها يوم 22 ديسمبر الجاري على كأس السوبر الإفريقي.
وقال أبوعبلة إن حالة أفشة في تحسن بشكل مستمر ويخضع لاختبار طبي لتقييم موقفه النهائي من المشاركة في التدريبات مع المنتخب الوطني ولكن بشكل عام الأمور تسير بشكل جيد ومطمئنة للاعب.
وأوضح أبوعبلة أن علي معلول أجرى أشعة رنين جديدة خلال الساعات الأخيرة بعد تعرضه لإصابة بشد خفيف في العضلة الضامة، وأن حالة اللاعب في تحسن بشكل مستمر، ولكن إلى الآن لم يتحدد موقفه من عدمه في المشاركة مع المنتخب التونسي.