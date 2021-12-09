أكياس الشيكولاتة .. مرض خطير أصاب الفنانة ياسمين عبد العزيز

بعد إعلان الفنانة ياسمين عبد العزيز عن حقيقة إصابتها بمرض أكياس الشيكولاتة على المبيض، وإجرائها نحو 5 مرات عمليات.. إليك كل ما لا تعرفينه عن أسباب ومضاعفات الإصابة بأكياس الشيكولاته .

ما هي أكياس الشيكولاتة؟

وفقا لموقعnetmeds تحتوي أكياس الشيكولاتة على دم قديم وهو دم الدورة الشهرية، وسُمي بمرض أكياس الشوكولاتة، لأن لونه يكون بنيًّا داكنًا مثل الشوكولاتة، ويوجد هذا الكيس على سطح المبيض أو القناة الرحمية أو ما يسمى بـ قناة فالوب ، أو أي عضو موجود بمنطقة الحوض، مثل المثانة أو القولون.

قد تشكل هذه البقع من خلايا بطانة الرحم كيسًا صغيرًا يتكاثر في النهاية إلى المزيد من الخراجات عندما يتم تحفيزها بواسطة الغدد شديدة النشاط ، والنظام الغذائي غير الصحي ، ونقص التوازن الهرموني.

في حالة عدم وجود الحمل ، تتفكك أنسجة بطانة الرحم من الرحم أثناء الدورة الشهرية. ومع ذلك ، في حالة الانتباذ البطاني الرحمي ، لا يحدث هذا ، وبدلاً من ذلك ، يتجمع الدم ويهيج الأنسجة المحيطة.

يجعل التاريخ العائلي لكيس الشوكولاتة الإناث أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة وتعد أي إصابة للرحم من عوامل الخطر الأخرى المساهمة في الإصابة بتكيسات الشوكولاتة.

قد لا تتمكن الإناث المصابات بأكياس الشوكولاتة من الحمل بسبب خلل في عمل المبايض.

مضاعفات أكياس الشوكولاتة

قد تسبب أكياس الشوكولاتة التواء في المبايض ، أي انتقال المبايض من مكانها المعتاد مما يؤدي إلى الغثيان وآلام الحوض والقيء.

في الحالات الشديدة ، يمكن أن يتسبب تمزق الكيس في حدوث نزيف داخلي ويحتاج إلى عناية طبية فورية.



أعراض أكياس الشوكولاتة



دورة شهرية مؤلمة

نزيف غير منتظم و/ أو حاد خلال فترات

ثقل في البطن

ألم أثناء التمرين



التشخيص والعلاج



يمكن لطبيب أمراض النساء تشخيص كيس الشوكولاتة الكبير عن طريق جمع التاريخ وإجراء فحص الحوض. يمكن تشخيص الكيس الصغير عن طريق فحص الرحم بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية أو فحص الدم.

يشمل علاج كيس الشوكولاتة إزالة المبايض عند النساء الأكبر سنًا ؛ ومع ذلك ، لا ينصح به للنساء اللواتي يأملن في الحمل في المستقبل. تتم إزالة الخراجات الكبيرة التي تسبب فترات مؤلمة في الغالب عن طريق الجراحة.

بسبب المضاعفات المصاحبة والعقم المحتمل ، يمكن أن يساعد فحص الحوض المنتظم في تشخيص الاضطراب في المراحل المبكرة التي يسهل علاجها.

عوامل الخطر



هناك جوانب معينة تجعل المرأة أكثر عرضة للإصابة بأكياس الشوكولاتة في المبايض ، مثل:

-مشاكل هرمونية بارزة مثل الغدة الدرقية ، متلازمة تكيس المبايض و التناول المنتظم لأدوية الخصوبة ، والتي تسبب تقلبات ضارة في مستويات هرمون البروجسترون والإستروجين

-التهابات منطقة الحوض ، والتي ، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تنتشر إلى الأعضاء والأنسجة المجاورة وتؤثر على المبايض

-التكرارات السابقة لتكيسات المبيض ، والتي يمكن أن تظهر مرة أخرى بعد شهور أو حتى سنوات حتى بعد الشفاء التام