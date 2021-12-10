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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 283 مليون جنيه.. ننشر أهم المعلومات عن مستشفى القناطر المركزي ..صور

مستشفي القناطر
مستشفي القناطر

يعد مستشقى القناطر الخيرية المركزى أحد أهم المشروعات الصحية الجارى تنفيذها بمحافظة القليوبية .. وينشر موقع صدى البلد أهم المعلومات عن المستشفى الجديد.

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- يقام مستشفى القناطر الخيرية المركزي ، بتكلفة 283 مليون جنيه
- يتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير، و27 سرير عناية مركزة.
- يضم المستشفى الجديد 27 حضانة للأطفال المبتسرين، ويبلغ عدد الأسرّة 205 سرير.
- يخدم المستشفى اهالى مدينة القناطر الخيرية والقرى المجاورة.
- بلغت نسبه التنفيذ فى المشروع حتى الان نسبة 92%.
- جارى تركيب المصاعد  والانتهاء من توصيل التيار الكهربائي.
من ناحية اخرى بدات محافظة القليوبية فى تجهيز مشروع ممشى أهل مصر والمقام بمدينة بنها ليكون متنفسا آخر بمنطقة الكورنيش لأبناء مدينة بنها والمترددين عليها.
المشروع تم تدشينه في عهد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية الأسبق ، بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ورئيس مدينة بنها ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والشركة المنفذة، ليكون بطول 1800 متر، واستكمل المشروع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية السابق، لينتهى من مرحلتيه الأولى والثانية لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع فى عهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحالى.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تستعد لطرح ممشي نهر النيل على الكورنيش أمام الشباب لعمل مشروعات عربات الطعام وعربات المشروبات.
وأشار الهجان إلى أن ممشى النيل ببنها هو ملك لجميع المواطنين ومفتوح أمامهم ليكون متنفسا لجميع المترددين على مدينة بنها من المحافظة وخارجها.
وأضاف أن المحافظة تسعى دائما لخلق بيئة حضارية ومتنفس للمواطنين ويجب على المترددين عليه الحفاظ عليه ليبقي في أبهى صورة ووجهة لعاصمة المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض غرامات على أي مواطن يلقي القمامة خارج الصناديق المخصصة او يتسبب في إتلاف أي مشتملات بالممشى.
ووجه محافظ القليوبية بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وعمل الصيانة الدورية له مناشدا المواطنين بالحفاظ عليه وعدم إلقاء القمامة على الأرض.

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القناطر الخيرية المركزى قليوب محافظ القليوبية لتيار الكهربائي ثاني

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