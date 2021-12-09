بث مباشر| ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي لأول مرة في لقاء خاص مع منى الشاذلي

حرصا من موقع صدى البلد، على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم لكم البث المباشر لـ حلقة اليوم لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي.

ويعتبر ظهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يتم لأول مرة.

استحوذت الفنانة ياسمين عبد العزيز على قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر الموقع الشهير “ يوتيوب ” ، بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج معكم.

حيث تواجدت منى الشاذلى بثلاثة مقاطع من الحلقة دفعة واحدة لتسطير على القائمة ، وحققت الفيديوهات الثلاثة ما يقرب من 3 مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة .

وتحدثت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة عن تفاصيل أزمتها الصحية التي مرت بها.

تسمم في الدم

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.



وقالت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "مكنتش متخيلة إني هطلع في برنامج أتكلم عن فترة مرضي".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "كنت داخلة اعمل عملية جراحية كنت متعودة اعملها ، وأول مرة عملتها كان عندي 16 سنة".



وتابعت ياسمين عبد العزيز: "كنت متعودة اعمل العملية دي وبكمل حياتي بشكل طبيعي ومحدش يعرف حاجة"، مضيفة: "بعد الانتهاء من مسلسل اللي مالوش كبير قررت اعمل العملية الجراحية".