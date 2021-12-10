رد غريب من أحمد العوضى على طلب رومانسي من ياسمين عبد العزيز

عرضت الإعلامية منى الشاذلى مشهد رومانسي بين الفنان أحمد العوضى و الفنانة ياسمين عبد العزيز، من مسلسل اللى ملوش كبير الذى عرض فى رمضان الماضي.

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد فى الطبيعى مش بيقول كلام رومانسي و طول الوقت بطلب من الفنان أحمد العوضي بتوجيه كلام رومانسي لها، وقالت :" بفضل اتحايل عليه يقولى كلام حلو بس مش بيرضي".



وتابعت" هو رجل مصري أصيل، وأن ست مصرية وبفضل أطلب منه وهو مش بيقول أو يقول ربنا يخليكى ليا".

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "قولي بحبك بعشقك ".



ولفتت إلى أنها رومانسية وتحب الرومانسية، وطول الوقت تحب الكلام الحلو.

