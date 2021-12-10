متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن البوست الذى كتبه زوجها أحمد العوضي على السوشيال ميديا خلال مرضها كان سببا رئيسيا فى نجاتها من الموت.



وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي"، " هذه الفترة كانت صعبة والجميع كان يتوقع أنها ستموت".

بوست العوضي



ولفتت إلى أن البوست الذى كتبه أحمد العوضى، جعل الجميع يدعو لها، و بفضل الله و الدعاء جعلها تمر من هذه الأزمة.



وكان قد كتب أحمد العوضي :" يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة قوية لـ زوجها لـ الفنان أحمد العوضى على الهواء قائلة :" ماتقعدش تزغرلي على الكلام اللى بقوله فى الحلقة".

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، " أنها كانت أكثر حرية فى الجزء الأول من الحلقة".



ولفتت إلى أن الفترة التى تعرضت لـ وعكة صحية استمعت لـ شائعات كثيرة، منها الطلاق و الوفاة، وأحمد لم يسافر معها أثناء العلاج".

وتابعت :" أحمد قضى ثلاث أشهر صعبة، وكان ينام على الكنبة".

وللمزيد حول لقاء ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي مع مني الشاذلي .. تابع الفيديو جراف التالي: