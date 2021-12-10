عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صدى البلد

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن البوست الذى كتبه زوجها أحمد العوضي على السوشيال ميديا خلال مرضها كان سببا رئيسيا فى نجاتها من الموت.

 

ماتقعدش تزغرلي !!.. ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضي

"كلمة مين اللي بتمشي".. تحدي بين العوضي و ياسمين عبد العزيز.. فيديو


وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي"، " هذه الفترة كانت صعبة والجميع كان يتوقع أنها ستموت".

بوست العوضي


ولفتت إلى أن البوست الذى كتبه أحمد العوضى، جعل الجميع يدعو لها، و بفضل الله و الدعاء جعلها تمر من هذه الأزمة.


وكان قد كتب أحمد العوضي :" يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة قوية لـ زوجها لـ الفنان أحمد العوضى على الهواء قائلة :" ماتقعدش تزغرلي على الكلام اللى بقوله فى الحلقة".

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، " أنها كانت أكثر حرية فى الجزء الأول من الحلقة".


ولفتت إلى أن الفترة التى تعرضت لـ وعكة صحية استمعت لـ شائعات كثيرة، منها الطلاق و الوفاة، وأحمد لم يسافر معها أثناء العلاج".

وتابعت :" أحمد قضى ثلاث أشهر صعبة، وكان ينام على الكنبة".

وللمزيد حول لقاء ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي مع مني الشاذلي .. تابع الفيديو جراف التالي:

الفنانة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى منى الشاذلى معكم

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. عاصفة من الطقس السيئ تضرب معظم محافظات مصر.. تفاصيل

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

فيديو جراف| من ممثل في السينما إلى بقال.. قصة الفنان حسين الشريف

فيديو جراف.. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير الملقحين.. قرارات مرتقبة بالقانون

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

انفينيتي تكشف عن فئات تجهيز وأسعار QX50 الكروس أوفر موديل 2022

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

حيلة فاشلة.. يوتيوبر تدعي اختطافها للهرب من دفع أقساط السيارة بالهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

بعد استغناء الزمالك عنه مجانا وتألقه مع المنتخب.. كم سعر بيع حسين فيصل؟

فيديو

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ