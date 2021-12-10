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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمان خان في السعودية.. المستشار ترك آل الشيخ يرحب بنجم بوليوود في موسم الرياض

سلمان خان
سلمان خان

رحب المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بنجم بوليوود الشهير سلمان خان، قبل حفله مساء الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض. 

ونشر المستشار ترك آل الشيخ فيديو لاستقباله بالممثل سلمان خان، وعلق عليه قائلا:" مع أخي النجم العالمي سلمان خان.. وفي انتظار حفلته العالمية في البوليفارد".

فيما بادل سلمان خان رئيس هيئة الترفيه التحية، وأعاد نشر الفيديو الذي جمعهما سويا عبر حسابه على تويتر معلقا:" أحببت مقابلتك يا أخي".

حفل سلمان خان 

يقدم الممثل الهندي الشهير سلمان خان حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 10 ديسمبر الذي يوافق مساء اليوم الجمعة.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه منذ فترة عن تنظيم حفل للفنان الهندي سلمان خان ضمن فعاليات موسم الرياض، وسيتم طرح التذاكر قريبا، دون الكشف عن تفاصيل الحدث. 

ويعد سلمان خان من أشهر ممثلي بوليوود، ويتمتع بمكانة كبيرة في الشرق الأوسط، وبلاده وقدم العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، وهو من جيل شاروخان وأمير خان وغيرهم من النجوم. 

سلمان خان موسم الرياض ترك آل الشيخ بوليوود الهيئة العامة للترفيه فعاليات موسم الرياض

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