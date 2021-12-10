ثلاث ساعات ومراتك هتموت.. أحمد العوضى يحكى أصعب موقف فى مرض ياسمين عبد العزيز

تحدث الفنان أحمد العوضى، عن المواقف الصعبة التى تعرض لها خلال مرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إنها من أصعب الأيام التى مرت عليه.

ولفت الفنان أحمد العوضى إلى أن الضعف موجود فى أى إنسان، معلقًا : مفيش حد قوى طوال الوقت".



وأضاف أحمد العوضى، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،" أنه لا يوجد موقف أضعف من مساعدة شريك حياتك وهو فى أصعب احتياجه لك ".

ولفت إلى أن فترة مرض زوجته ياسمين عبد العزيز كانت صعبة عليه، معلقًا :" بكيت خوفًا عليها.. وكنت محطم جدًا".

وتابع : ياسمين خلال فترة مرضها كانت فى حالة صعب، و الأطباء كانوا يؤكدون أنها ستموت، معلقًا :" الدكتور هشام الكيلانى معالج ياسمين قالي قدامها من ساعة لـ ثلاث ساعات وتموت، و الموضع كان صدمة للغاية".

ولفت إلى أنه مضى على إقرار بتحمل المسئولية قبل دخول زوجته العمليات، وأنه بعد العملية تحدث مع الطبيب وقال له :" لو مر عليها اليوم و غدًا ستعود للحياة".

وأشار إلى أنه قام بكتابة بوست على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعاء لـ زوجته".



