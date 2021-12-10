سيدة تلقي لحما فاسدا لتتخلص من كلب جيرانها

قامت سيدة بريطانية بالغة من العمر 60 عاما بإلقاء قطعة من اللحم الفاسد لكلب جيرانها بعد أن قامت بتحذيرهم بأنها ستتخلص من ذلك الكلب بأي طريقة لأنه يزعجها بسبب نباحه طوال الليل .

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن سيدة في العقد السادس من عمرها قامت بوضع مزيج من اللحم المجمد المخلوط بالمبيدات السامة أمام الكلب الخاص بجيرانها بعد أن قامت بتهديدهم بقتله بالفعل .



فوجئ الجيران بأن الكلب ظل في حالة إعياء لمدة 4 أيام يعاني من التسمم عقب تناوله الطعام الفاسد الذي قامت بوضعه تلك السيدة في أحد الأيام امامه و فوجئ مالكي الكلب أنه يعاني من الألم الشديد و فقد القدرة على النباح بسبب شدة الألم .

عانى الكلب من ألم شديد بسبب إصابته بالتسمم بعد تناوله من تلك اللحوم الفاسدة التي وضعتها للكلب للتخلص منه، و حاول مالكي الكلب إنقاذه من خلال الأطباء البيطريين إلا أنهم فشلوا و توفى الكلب إثر إصابته بالتسمم .

جدير بالذكر أن مالكي الكلب قاموا بتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت السيدة و هي تضع اللحم الفاسد الذي قتلت به الكلب و قاموا بإبلاغ الشرطة عنها