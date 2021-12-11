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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ90 مليون جنيه.. 10 معلومات عن مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسوهاج

مشروع مصنع تدوير
مشروع مصنع تدوير المخلفات الصلبة بـ سوهاج

تشهد محافظة سوهاج إعداد وتجهيز مشروع يُعد الأهم، حيث يتم الانتهاء من أعمال تركيب المعدات بمصنع تدوير المُخلفات الصلبة، والذي يُعد الأضخم على مستوى محافظات جنوب الصعيد بجمهورية مصر العربية.

 

 ونعرض لكم في السطور التالية أهم وأبرز عشرة معلومات عنه:

أولاً: يُقام مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

ثانيًا: بلغت نسبة التنفيذ بمشروع إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة إلى 97%.

ثالثًا: يُقام مصنع تدوير المخلفات الصلبة على مساحة 10 أفدنة.

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رابعًا: تكلفة المصنع الإجمالية بلغت 90 مليون جنيه.

خامسًا: من المُقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع خلال شهر ديسمبر الجاري.

سادسًا: يشمل المصنع إنشاءات مباني، وخطوط التدوير والمعدات المتحركة.

سابعًا: يأتي تنفيذ المشروع ضمن بروتوكول تعاون بين وزارات "التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط".

ثامنًا: تبلغ طاقة المصنع التشغيلية 20 طن/ ساعة.

تاسعًا: يتكون المصنع من "سور، ومبنى الأمن، ومبنى الكهرباء، وغرفة الميزان، ومبنى إداري، وورشة، ومظلة معدات، ومظلة سيارات، ومظلة استقبال مخلفات".

عاشرًا: يحتوي مصنع تدوير المخلفات الصلبة على خطوط ميكانيكية بتكنولوجيا كورية وتشمل "خط الفرز - خط لإنتاج الوقود البديلRDF - خط إنتاج سماد".

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سوهاج مصنع مشروع تدوير الصلبة

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