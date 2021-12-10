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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة ولا في الأحلام.. محمد محسن يشارك صورا من حفله بموسم الرياض

صدى البلد

شارك المطرب محمد محسن صورا من حفل موسم الرياض عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب محمد محسن: “ليلة ولا في الأحلام امبارح في #موسم_الرياض وحفلة لا تُنسى، والجمهور السعودي العظيم اداني طاقة حب وفن تكفيني سنة لقدام”.

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محمد محسن عن حفله الأول بعمان: سعدت بوجودي مع أهلي

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محمد محسن يبدأ حفله بالموسيقى العربية بـ"كل ده كان ليه"

كشف المطرب محمد محسن، كواليس حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، اليوم، في احتفاء المهرجان بمئوية وديع الصافي، بالإضافة لأعماله الجديدة.

قال محمد محسن لـ"صدى البلد": “مهرجان الموسيقى العربية عزيز على قلبي، ورتيبة الحفني مؤسسة المهرجان هى من قدمتني للجمهور، وأحب التراث العربي وهو اللون المميز لي، وأتمنى أن أكون متواجدا في النسخة رقم ٦٠ من المهرجان”.

 

وعن احتفاء المهرجان بمؤية الراحل وديع الصافي، قال محمد محسن: "لفتة رائعة من الموسيقى العربية أن تحتفي بمئوية وديع الصافي".

 

وعن رأيه في ميل النجوم للسينجل بدلا من الألبومات، قال: “العصر الحالي أصبح سريع جدا، ولكن أنا أحب الألبومات لنقدم فيها أكثر من لون وموضوع غنائي”.

 

وتحدث عن أعماله الجديدة، أشار إلى أنه يحضر لألبوم غنائي، وعدد كبير من الأغاني الوطنية، مضيفا: “لا يمكنني التوقف أبدا عن الغناء لمصر”.

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