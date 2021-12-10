حدث ليلا..الصحة: تسجيل 803 حالات جديدة بكورونا.. و 42 وفاة.. المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. استخراج تابوت أثري ضخم بعين شمس

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:
الصحة: تسجيل 803 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 42 حالة وفاة
وسط تأمين مكثف .. استخراج تابوت أثري ضخم من باطن الأرض بعين شمس ..فيديو
ناسا تنجح في إطلاق مستكشف النجوم الجديد إلى الفضاء
بشرى سارة للمصريين.. ليبيا تفتح باب قيد شركات إلحاق العمالة
علي المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. فيديو
في ذكرى افتتاحه الـ 119.. كل ما تريد معرفته عن خزان أسوان
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-12-2021 والقنوات الناقلة
الأهلي يحدد تسعيرة رحيل كهربا ويرفض العروض المحلية
مناقشة الحساب ختامي لهيئة قناة السويس على طاولة خطة النواب.. الأسبوع المقبل
لعبة الحبار كان المسلسل الأكثر تداولا على تويتر خلال 2021
وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم للسلع التموينية والخبز