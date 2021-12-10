عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 803 حالات جديدة بكورونا.. و 42 وفاة.. المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. استخراج تابوت أثري ضخم بعين شمس

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

 

الصحة: تسجيل 803 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 42 حالة وفاة

 

وسط تأمين مكثف .. استخراج تابوت أثري ضخم من باطن الأرض بعين شمس ..فيديو

ناسا تنجح في إطلاق مستكشف النجوم الجديد إلى الفضاء

 

بشرى سارة للمصريين.. ليبيا تفتح باب قيد شركات إلحاق العمالة

 

علي المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. فيديو

 

في ذكرى افتتاحه الـ 119.. كل ما تريد معرفته عن خزان أسوان

 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-12-2021 والقنوات الناقلة

 

الأهلي يحدد تسعيرة رحيل كهربا ويرفض العروض المحلية

 

مناقشة الحساب ختامي لهيئة قناة السويس على طاولة خطة النواب.. الأسبوع المقبل

 

لعبة الحبار كان المسلسل الأكثر تداولا على تويتر خلال 2021

 

وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم للسلع التموينية والخبز

 

 

 

 

مواعيد مباريات اليوم وزير التموين فيروس كورونا فيروس علي المصيلحي مباريات اليوم الجمعة خزان اسوان بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

الصحة: تسجيل 889 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة

فحص 7 ملايين و175 ألف طالب بالكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" بالمدارس

الصحة تكشف أسماء وعناوين مراكز التبرع بالبلازما

المصل واللقاح يفجر مفاجأة جديدة عن فاعلية لقاحات كورونا ضد متحور أوميكرون

حتى منتصف ديسمبر.. "الصحة" تطلق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

الصحة: تسجيل 902 حالة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة

تماشيا مع الإستراتيجية العالمية للإيدز.. الصحة: تحديث الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري.. وعبد الغفار: مصر من أقل الدول في عدد الإصابات

ترشيحاتنا

حدث ليلا..الصحة: تسجيل 803 حالات جديدة بكورونا.. و 42 وفاة.. المصيلحي: بطاقات التموين الجديدة تضم 4 أفراد فقط.. استخراج تابوت أثري ضخم بعين شمس

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

تعرف علي طريقة التقديم لوظائف قيادات المحليات الجديدة

سورة التوديع.. ما هى ولماذا سميت بهذا الاسم؟

ربة منزل تطلق صرخة مدوية لإنقاذ نجلها.. مصاب بضمور في المخ ويحتاج علاجا فوريا| فيديو

أخبار التوك شو..مهما كان منصبهم.. بكري: ضربات الرقابة الإدارية لا تتوقف ضد الفساد..وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم للسلع التموينية والخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ