بشرى سارة للمصريين.. ليبيا تفتح باب قيد شركات إلحاق العمالة

أعلنت سفارة دولة ليبيا لدى القاهرة، أمس الخميس، فتح باب القبول لمدة أسبوعين لتقديم طلبات الشركات المصرية لإلحاق العمالة الراغبة في قيدها لديها.

وقالت السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "تعلن سفارة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة عن بدء فتح باب القبول لتقديم الشركات المصرية المرخص لها قانونًا بإلحاق العمالة للخارج الراغبة في قيدها لدى السفارة".

وأوضحت السفارة أن لمستندات المطلوبة من هذه الشركات للتقديم وهي: أصل للاطلاع وصورة شهادة مزاولة مهنة الترخيص للشركة، وأصل السجل التجاري (ساري) وأصل للاطلاع، وصورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة، وسيرة ذاتية عن الشركة، وسابقة أعمال، والإقرار بالالتزام بشروط التعاقد، وعنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها، والالتزام بشروط التباعد.

وأكدت السفارة الليبية على ضرورة أن تكون الشركات مرخص لها قانونًا بإلحاق العمالة للخارج الراغبة قبل قيدها في السفارة.

وشددت السفارة على ضرورة تقديم هذه المستندات عبر نافذة القسم القنصلي بالسفارة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمدة أسبوعين من تاريخه من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

وأكدت أنها لن تقبل أي طلبات من شركات إلحاق العمالة الراغبة في القيد دون تقديم المستندات المطلوبة، وحضت على ضرورة التقيد بمواعيد التقديم.