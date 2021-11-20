أبو العينين: شراكة مهمة بين مصر وأمريكا.. وندعم أمن واستقرار ليبيا

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إنه من الضروري إرسال بعض الرسائل للشعب الأمريكي والرأي العام في أمريكا حول الكثير من الأمور في مصر .

وأضاف أبو العينين في كلمته في حوار مع أكبر الشخصيات العربية والامريكية في المؤتمر السنوي الـ 30 للمجلس الوطني للعلاقات العربية الامريكية، والذي عرضته الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن العلاقة بين مصر وأمريكا أصبحت طبيعية وهذه الشراكة مهمة، ونحن نسير على المسار الصحيح في تعزيز العلاقات بين مصر وأمريكا ".

وتابع أبو العينين: "مصر تدخلت في القضية الفلسطينية لوقف إطلاق النار ونجحنا في إحداث التسوية بين الفصائل الفلسطينية ونحن على المسار الصحي لتحسين الأوضاع في الشرق الاوسط ".

وأكمل ابو العينين : "مصر تلعب دورا كبيرا في ليبيا لدعم استقرار ليبيا ومصر وقفت ضد التدخلات الاجنبية في ليبيا ونأمل ان تتم الانتخابات في ليبيا بشكل سليم ونأمل أن يختار الليبيين رئيس وفق إرادتهم".

ولفت أبو العينين : "مصر تتدخل لتقديم المساعدة في ليبيا ولا نتدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ضروري ".