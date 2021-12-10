استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الجمعة، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019.

ففي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 7 آلاف و22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 503 ألاف و606 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 53 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 4 آلاف و130 وفاة.

وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 648 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و 362 إصابة، كما سجلت البلاد 922 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 946 الفا و451 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1827 حالة إصابة جديدة بكوفيد و103 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 711 ألفا و364 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 29 ألفا و382 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 442 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و543 ألفا و684 والوفيات إلى 90 ألفا و343 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و158 ألفا و426 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 183 ألفا و863 حالات إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2766 وفاة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 195 ألفا و246 حالة، بإجمالي وفيات 1430.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 195 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 191 ألفا و976.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم، تسجيل 286 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2022 وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 384 ألفا و100 إصابة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3454 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 882 ألفا و822 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و631 حالة بينما بلغت حالات التعافي 825 ألفا و442 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة هناك، تسجيل 4 آلاف و193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و160 ألفا و780 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 21 ألفا و112 وفاة.

وتعافى على مدار أمس، 7 آلاف و863 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 2 مليون و82 ألفا و951 شخصا.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 15 ألفا و300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى من مليون و361 ألفا و198 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 256 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 27 ألفا و186 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حتى الآن مليون و50 ألفا و979 شخصا.

وسجلت الهند 8 آلاف و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و674 ألفا و744 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 474 ألفا و735 شخصا بعد وفاة 624 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم، إنه تم تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 99 ألفا و517 إصابة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنه تم تسجيل 379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و836 ألفا و375 حالة.

وأفادت الوزارة الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 25 حالة وفاة تأخر الإبلاغ عنها، ما رفع إجمالي حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 49 ألفا و961 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 11 ألفا و905 حالات .. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و774 ألفا و334 شخصا، وذلك بعدما تعافى 631 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 5 آلاف و48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و683 ألفا و513 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، وفاة 41 شخصا، على مدار أمس، جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 30 ألفا و787 وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 3 آلاف و588 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و181 ألفا و294 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 18 ألفا و610 حالات.. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حتى الآن، مليون و97 ألفا و554 شخصا.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 313 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع بذلك عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و288 ألفا و366 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و812 حالة وفاة.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية، خلال آخر 24 ساعة، 1645 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 86 ألفا و148 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، سبع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 231 حالة.. وتعافى على مدار أمس، 653 شخصا من الفيروس التاجي.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 525 ألفا و750 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، خمس حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، إلى 19 ألفا و162 وفاة.. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حتى الآن 501 آلاف و950 شخصا.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية، اليوم، تسجيل 347 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 342 ألفا و115 إصابة.

وسجلت وزارة الرعاية الصحية، خلال الفترة نفسها، 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و767 حالة.

وتعافى على مدار أمس، 1208 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 324 ألفا و224 شخصا.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6 آلاف و620 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 764 ألفا و112 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، منذ بدء جائحة فيروس كورونا حتى اليوم، 15 ألفا و236 حالة وفاة.. وتلقى 2 مليون و686 ألفا و274 شخصا، الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تلقى 2 مليون و486 ألفا و452 شخصا، جرعات التطعيم كاملة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 3180 حالة إصابة جديدة و293 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و911 ألفا و714 مصابا وإجمالي الوفيات إلى 296 ألفا و186 حالة.

وسجلت استراليا 1731 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 225 ألفا و643 ولم تسجل أي حالات وفاة ليظل إجمالي الوفيات عند 2082 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية في بولندا تسجيل 24 ألفا و991 حالة بفيروس كورونا إلى جانب 571 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و785 ألفا و36 حالة فيما بلغ تراكمي الوفيات 87 ألفا و928 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 14 ألفا و229 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 54 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى مليونين و312 ألفا و736 حالة إصابة فيما بلغ تراكمي الوفيات 34 ألفا و242 حالة وفاة.

وفي بلجيكا، سجلت وزارة الصحة 16 ألفا و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و914 ألفا و527 إصابة فيما تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و463 حالة وفاة.

وفي اليابان، سجلت سلطات الصحة 173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و728 ألفا و410 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و371 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 3659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و65 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون و221 ألفا و95 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و76 حالة.

وأما عن المجر، فلقد سجلت البلاد 6884 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 166 شخصا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و182 ألفا و922 حالة والوفيات إلى 36 ألفا و429 حالة حتى الآن.