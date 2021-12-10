أمير البهجة بسينما الهناجر.. غدا

تستضيف سينما الهناجر، بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة غد السبت، نادي السينما المستقلة، الذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وعرض فيلم "أمير البهجة" .

فيلم أمير البهجة إخراج حسين بكر، مونتاج المخرج سامي محمد علي، ويتناول حياة وأعمال الفنان الراحل محمد فوزي، ويتضمن شهادات لعدد من الفنانين والنقاد عن الفنان الراحل منهم: الموسيقار الراحل عمار الشريعى، الناقد السينمائى امام عمر، عازفة الفلوت د.رانيا يحيى، المطرب أحمد ابراهيم، د.منير فوزى نجل الفنان الراحل، و المخرج السينمائى القدير الراحل د.سمير سيف.

واستضافت سينما الهناجر " بساحة الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ليلة أمس ، نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ويعرض هذا الشهر الفليم الهندي " ثلاثة" (Te3n ) .

الفيلم انتاج 2016 ، ومن بطولة اميتاب باتشان، نواز الدين صديقي، فيديا بالان، ومن اخراج ريبهو داسغوبتا، ويدور الفيلم في قالب من التشويق والاثارة ، حيث يقرر جد أحد الأطفال المختفين بالتعاون مع ضابط شرطة وكاهن في البحث عن الطفل .