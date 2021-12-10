عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير البهجة بسينما الهناجر.. غدا

محمد فوزي
محمد فوزي

تستضيف سينما الهناجر، بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة غد السبت، نادي السينما المستقلة، الذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وعرض فيلم "أمير البهجة" .

فيلم أمير البهجة إخراج حسين بكر، مونتاج المخرج سامي محمد علي،  ويتناول حياة وأعمال الفنان الراحل محمد فوزي، ويتضمن شهادات لعدد من الفنانين والنقاد عن الفنان الراحل  منهم: الموسيقار الراحل عمار الشريعى، الناقد السينمائى امام عمر، عازفة الفلوت د.رانيا يحيى، المطرب أحمد ابراهيم، د.منير فوزى نجل الفنان الراحل، و المخرج السينمائى القدير الراحل د.سمير سيف.

الفيلم الهندي Te3n بسينما الهناجر ... الخميس

مسرح الهناجر يحتضن توقيع ومناقشة «شارع نوبار» لـ شريف عارف

واستضافت سينما الهناجر " بساحة الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ليلة أمس ، نادي السينما الهندية، والذي يقام بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ويعرض هذا الشهر الفليم الهندي " ثلاثة" (Te3n ) . 

الفيلم انتاج 2016 ، ومن بطولة اميتاب باتشان، نواز الدين صديقي، فيديا بالان، ومن اخراج ريبهو داسغوبتا، ويدور الفيلم في قالب من التشويق والاثارة ، حيث يقرر جد أحد الأطفال المختفين بالتعاون مع ضابط شرطة وكاهن في البحث عن الطفل .

الهناجر صندوق التنمية الثقاف لمركز القومي للسينما ساحة الأوبرا اميتاب باتشان صندوق التنمية الثقافية عمار الشريعي قطاع صندوق التنمية الثقافية سينما الهناجر بساحة الأوبرا

ترشيحاتنا

كلب شجاع ينقذ عائلة بأكملها من كارثة

إلغاء حالة الطوارئ وتدشين الاستراتيجية الوطنية|كيف طبقت مصر إعلان حقوق الإنسان العالمي؟

الكاف يحدد ملعب وموعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

رئيس هيئة الاستثمار: المنطقة الصناعية المصرية بتنزانيا قصة نجاح وبداية لمشروعات مشتركة.. فيديو

الزراعة: ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 5.3 ملايين طن

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعيها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

روسيا تعتزم البدء في تمويل منطقتها الصناعية بمصر العام المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

فيديو

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ