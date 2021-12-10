هاني لاشين رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الأولى، والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر الجاري عن لجان التحكيم الخاصة بمسابقتيه الرسميتين، وهي مسابقة الأفلام الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، واللتين يقدم خلالهما المهرجان 23 فيلماً من 10 دول أعضاء بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، هى مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو بالإضافة إلى انجلترا..

ويرأس لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة المنتجة من الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية المخرج الكبير هانى لاشين وبعضوية كل من النجمة إلهام شاهين ومدير التصوير دكتور محسن أحمد والناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان والموسيقار أشرف محروس والسيناريست وسام سليمان والفنان والمنتج اللبنانى فادى اللوند.. بينما ترأس الفنانة سلوى محمد على لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وعضوية كل من الفنانة الشابة ناهد السباعى ومخرج الأفلام الوثائقية عزالدين سعيد والناقدة الجزائرية فاطمة بارودى.

يفتتح المهرجان غداً السبت بدار الأوبرا المصرية، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك بحضور عدد من المسئولين والدبلوماسيين، والعديد من صناع السينما والنجوم والإعلاميين، ليكون المهرجان الأول من نوعه فى جمهورية مصر العربية الذى يخصص نشاطه للسينما التى تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.

وقد أكد الناقد السينمائى ياسر محب رئيس المهرجان " أن المهرجان يتشرف فى دورته الأولى هذا العام بهذه الكوكبة من النجوم والسينمائيين أعضاء لجنتى التحكيم، والذى رحبوا بالمشاركة فى تحكيم المهرجان، مؤكدين على مدى أهمية التخصص الذى يقدمه المهرجان ونهجه فى الترويج للسينما المصرية والفرنكوفونية بمختلف أنشطتها وجوانبها الفنية والثقافية".

هذا، وقد تم اختيار الفيلم المصرى "النهاردة يوم جميل" إنتاج شريف مندور وإخراج نيفين شلبى في أولى تجاربها الروائية الطويلة ليكون فيلم افتتاح المهرجان، فى عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة واحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثى.

يقدم حفل الإفتتاح الإعلامية آية الغريانى، كما تقام فعاليات المهرجان وحفل الختام بمركز الإبداع الفنى والندوات وعروض الأفلام الفائزة بسينما الحضارة بدار الاوبرا المصرية.