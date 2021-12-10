برلمانية حماة الوطن: مصر عززت حقوق الانسان برؤية شاملة.. وحياة كريمة خير دليل

قال النائب احمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في مجال حقوق الانسان، رغم ما مرت به، ومازالت تعانيه من أثار سنوات الفوضي.



وقال " شلبي"، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة في 2014 عززت مفهوم حقوق الانسان، وغيرت مفاهيمه، سواء من خلال إطلاق مشروعات قومية تستهدف تحقيق تنمية مستدامة أو من خلال إطلاق استراتجية كاملة تلتزم بها مؤسسات الدولة، وهي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.



وأضاف: " الظروف الاستثنائية مرت بها مصر، والتحديات التي هددت بقاءها، لم تثني الدولة المصرية عن قناعاتها بترسيخ مفهوم حقوق الانسان وأولوياتها، من خلال دحر الإرهاب في ربع الوطن، والبدء في تحقيق التنمية المستدامة، والتي افتقدتها الدولة علي مدار العقود الماضية".



ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الى أن مجلس النواب لم يكن بعيدا عن تعزيز مفهوم حقوق الانسان والمواطنة، من خلال اصدار تشريعية هامة مثل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحماية المرأة من التحرش، وتشديد تجريم ختان الإناث، وضمان التمثيل السياسي للشباب والمرأة والأقباط وذوى الإعاقة في المجالس التشريعية المنتخبة.



وأوضح شلبي، علي أن إطلاق المشروع القومي "حياة كريمة" أهم ما يميز إصرار الدولة المصرية علي حق كل مواطن في الحياة الكريمة، والعيش في مستوي يليق ويحفظ كرامته .