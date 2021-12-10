أمير الكويت يستقبل ولي العهد السعودي.. صور

استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في قصر بيان.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، اليوم، والوفد الرسمي المرافق له في زيارة رسمية إلى الكويت.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي على أرض المطار ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان جولة خليجية، حيث زار عمان والإمارات وقطر والبحرين، قبل أن يختتم جولته بزيارة الكويت.

وتعكس الزيارة حرصاً متبادلاً لدى قيادتي البلدين على التواصل والتشاور المستمر بشأن مجمل القضايا استكمالاً لنهج متأصلٍ للدفع قدماً بعلاقاتهما نحو آفاق أرحب في ظل قيادة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت الثالثة منذ تقلده الحكم، حيث جرت الأولى في مايو 2015 عندما كان ولياً لولي العهد، في حين جرت الزيارة الثانية في 30 سبتمبر 2018 بعد توليه ولاية العهد في 21 يونيو 2017.