بدء دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات بـ "بنات عين شمس"

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم فتح باب دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات ابتداء من اليوم السبت الموافق ١١ديسمبر علي أن يتم تسليم الأبحاث الاجتماعية من 9:30 صباحا حتي 1 ظهرا، وفقا للجدول المحدد لكل فرقة.

وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد، أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنية الكلية.

وتقدمت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات بجامعة عين شمس، بالتهنئة للدكتورة نادية غريب قنديل الاستاذ بقسم الكيمياء بالكلية وذلك لانتخابها محررا بمجلة International Journal of Biological Macromolecules( Elsrvier Q1) وهى مجلة دولية عالمية .

ونفذت كلية البنات جامعة عين شمس، عملية إخلاء تجريبية ناجحة ، تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئه ، أ.د. أميرة يوسف عميد كليه البنات وإشراف أ.د. هبه بركات ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة،ا.م.د. فاطمه الزهراء انور مدير وحدة الازمات والكوارث ، وبحضور عقيد حاتم صابر مستشار الجامعه للشئون الأمنية ومحمد عطيه صلاح نائب مدير عام الإدارة العامه للأمن ومدير إدارة الدفاع المدني ، وأحمد خلوصى مدير عام الإدارة العامة للامن بالجامعه ، وخالد زهران رئيس وحدة الأمن بالكلية ومحمد سعيد مدير وحدة الدفاع المدني بالكلية.

استغرقت عملية الإخلاء ٣ دقائق ، حيث تم إخلاء مبنى أدبي بالكامل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و الطلاب، والإداريين، والعمال.

واستهدفت عملية الإخلاء تدريب العنصر البشرى على الالتزام بكافة المعايير الأمنية حالة وقوع أى كوارث طبيعية، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدنى بالكلية فى إدارة أى طارئ قد يحدث.