بدء دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات بـ "بنات عين شمس"

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم فتح باب دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات ابتداء من اليوم السبت الموافق ١١ديسمبر علي أن يتم تسليم الأبحاث الاجتماعية من 9:30 صباحا حتي 1 ظهرا، وفقا للجدول المحدد لكل فرقة.
وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد، أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنية الكلية.
وتقدمت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات بجامعة عين شمس، بالتهنئة للدكتورة نادية غريب قنديل الاستاذ بقسم الكيمياء بالكلية وذلك لانتخابها محررا بمجلة International Journal of Biological Macromolecules( Elsrvier Q1) وهى مجلة دولية عالمية .
ونفذت كلية البنات جامعة عين شمس، عملية إخلاء تجريبية ناجحة ، تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئه ، أ.د. أميرة يوسف عميد كليه البنات وإشراف أ.د. هبه بركات ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة،ا.م.د. فاطمه الزهراء انور مدير وحدة الازمات والكوارث ، وبحضور عقيد حاتم صابر مستشار الجامعه للشئون الأمنية ومحمد عطيه صلاح نائب مدير عام الإدارة العامه للأمن ومدير إدارة الدفاع المدني ، وأحمد خلوصى مدير عام الإدارة العامة للامن بالجامعه ، وخالد زهران رئيس وحدة الأمن بالكلية ومحمد سعيد مدير وحدة الدفاع المدني بالكلية.
استغرقت عملية الإخلاء ٣ دقائق ، حيث تم إخلاء مبنى أدبي بالكامل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و الطلاب، والإداريين، والعمال.
واستهدفت عملية الإخلاء تدريب العنصر البشرى على الالتزام بكافة المعايير الأمنية حالة وقوع أى كوارث طبيعية، ورفع كفاءة إدارة الدفاع المدنى بالكلية فى إدارة أى طارئ قد يحدث.