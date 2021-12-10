في شوط أول فقط.. قطر تتقدم على الإمارات بـ "الخمسة" في كأس العرب

تقدم المنتخب القطري على نظيره الإماراتي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وافتتح علي سالمين لاعب المنتخب الإماراتي، التسجيل لقطر في الدقيقة السادسة بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد تسديدة أكرم عفيف.

وفي الدقيقة 28، أحرز المعز علي الهدف الثاني لمنتخب قطر من ركلة جزاء، قبل أن يوسع خوخي بوعلام الفارق للقطريين بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 36.

وسجل عبد العزيز حاتم، الهدف الرابع للمنتخب القطري في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة رائعة من أكرم عفيف.

وفي الدقيقة 48، عاد المعز علي ليسجل الهدف الثاني له والخامس لقطر، لينتهي الشوط الأول بتقدم “ العنابي ” بخماسية نظيفة.

تشكيل قطر

وضم تشكيل منتخب قطر كل من:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع : همام الأمين - بسام الراوي - إسماعيل محمد - عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي

خط الوسط: عبد العزيز حاتم - حسن الهيدروس - كريم بوضياف - أكرم عفيف

خط الهجوم: المعز علي

تشكيل الإمارات

أما تشكيل الإمارات، فبحسب ما أعلن المدير الفني الهولندي فان مارفيك، ضم كل من:

في حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمود خميس – مهند العنزي – محمد العطاس – بندر الأحبابي

خط الوسط: علي سالمين – عبد الله رمضان - علي صالح – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

خط الهجوم: سباستيان تيجالي