منح دراسية..المجر تقدم فرص كريمة للحصول على الدكتوراه لأعضاء الجامعات والمراكز البحثية

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منحً لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية في أى مجال ذات الاهتمام بما فى ذلك مجال الفنون والأدب .



شروط التقدم لمنح مرحلة الدكتوراه مقدمة من المجر

- أن يكون المرشح مصري الجنسية – معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية – المعاهد – الهيئات – المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة .

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين قبل 1/9/2022 .

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة .



بينما بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :

- الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر ) .

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .

- تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الدكتوراه ( التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

واشارت إلى أنه يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www.stipendiumhungaricum.hu



بينما المستندات المطلوبة لمنح الدكتوراه :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين ) .

- نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية معتمدة – نسخة من نبذة عن الحياة العلمية ” C.V. ” باللغة الإنجليزية معتمدة .

- خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأي منحة أو بعثة أخرى ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر .

- صورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس وتقديرات السنوات الأربع – صورة طبق الأصل من شهادة الماجستير – نسخة من ملخص رسالة الماجستير معتمدة .

- نسخة من استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب المجرى مستوفاه . .

- صورة جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

- أصل شهادة اجتياز المرشح لــــ 79 درجة تويفل دولى IBT أو 6.5 درجات في اختبار IELTS أكاديمي ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى .

- الأولوية للترشيح طبقا للترتيب التالي :-

- أعضاء معاوني هيئة التدريس بالجامعات المصريه او المراكز البحثيه .

- الكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية والمدرجة في خطة البعثات .

- الجامعات والمراكز البحثية الخاصة .

- يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا – مدينة نصر الدور الرابع .

- لا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني .

- أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات : يوم الخميس الموافق 20 / 1 / 2022 .