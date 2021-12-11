دعوات لناس مش بالصناعة.. ضياء عبد الخالق يوجه رسالة نارية لـ منظمي المهرجانات

اشتكى الفنان ضياء عبد الخالق من ضيق الحال والتجاهل، منتقدًا ما وصلت اليه العلاقات في الوسط الفني، وعدم دعوته لحضور المهرجانات السينمائية والفنية لفترات طويلة في مصر.

وقال الفنان ضياء عبد الخالق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”:“مكنتش متخيل بعد الشكوي دي أنها تعمل ردود الأفعال العظيمة من جمهورى ومهتمي الصناعة والإعلام، ودي حاجة أستعدتني”.

وأضاف ضياء عبد الخالق، أنه على الرغم من أن الوضع لم يتغير إلا أن حالته المعنوية أصبحت أفضل بكثير، معقبا:" لقيت حب مكنتش أتخيله، وبشبه مهنة التمثيل بانه عامل يومية واللي عنده قدرة على الشغل بيلاقي فلوس يعيش، ولو مشتغلش يوم حياته بتروح".

وتابع ان هناك من هم مثله الذين لا يظهرون على التلفاز كثيرا،وما يجعلهم محل لفت الأنظار هي مثل تلك الإحتفالات والمهرجانات، وعن طريقها يتم إكتشافه من قبل مخرج أو منتج.

وأشار: “فيه زمايل كتير ليا بقالهم سنوات مشتغلوش، ومنهم ناس بيفتكروهم ماتوا، ويجب على المنظمين بالمهرجانات أن يعيدوا النظر لمثل هؤلاء الفنانين، وفيه دعوات بتيجي لناس مبيشتغلوش فى الصناعة، وانا عايز أقابل ناس فى دول أخرى أو فى الدولة نفسها”.