عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السقا يسخر من هنيدي بسبب ركوب الخيل.. والأخير: بترعب أوي

محمد هنيدي والسقا
محمد هنيدي والسقا

سخر الفنان احمد السقا، من زميلة الفنان محمد هنيدي، بعد رفض الأخير، كل المحاولات لركوب الحصان.

 

ووجه أحمد السقا، في لقاء له مع الفنان محمد هنيدي، مقدم برنامج هنيدي شو، المذاع عبر قناة المحور، حديثه للفنان محمد هنيدي، قائلا :"انت لو ركبت الحصان هتبقى عامل زي النقطة اللي على الحصان ومش هيبان منك حاجة خالص". 


ليدخلا في نوبة ضحك هستيري، قبل أن يرد عليه الفنان محمد هنيدي، قائلا :"انت حاولت كتير تركبني الحصان، بس انا بترعب من ركوب الخيل، وبخاوف اوي". 


طرحت الشركة المنتجة لبرنامج “هنيدى شو”، البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه يوم الجمعة المقبل، حيث كشف البرومو عن مجموعة النجوم الذين يستضفهم محمد هنيدى.

 

وظهر فى البرومو، أحمد السقا ومصطفى قمر وأشرف عبد الباقى ومدحت العدل والمخرج سعيد حامد والفنان داود حسين والفنانة لبلبة وشريف منير وباسم سمرة وشرين عادل ومحمد محمود وسميحة أيوب وأيمن بهجت قمر وهاني رمزى.

 

وظهر محمد هنيدى فى البرومو أيضا وهو يستعيد بعض ذكريات أفلامه إلى جانب تجسيد بعض المشاهد على الهواء مثل مشهد سميحة أيوب فى فيلم “تيته رهيبة”.


موعيد عرض 
وكشفت قناة “المحور”، عن مواعيد عرض برنامج “هنيدى شو”، حيث من المقرر أن يبدأ إذاعة الحلقة الأولى يوم الجمعة المقبل، حيث يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "بما أننا عملنا سينما وإعلانات والحمد الله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر هنيدي شو.. استنوا المفاجآت والانبهارات ..حصريًا على قناة المحمور الجمعة 22 أكتوبر".

 

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.
 

 

 

احمد السقا محمد هنيدي اخبار التوك شو ركوب الخيل خوف محمد هنيدي

موضوعات متعلقة

الهضبة وبس.. زوجة أحمد السقا تظهر رفقة عمرو دياب

ترشيحاتنا

ليه ميكونش لوك جديد.. شيرين عبد الوهاب: أنا قوية بيكوا

بعيدة عن الإثارة.. دوللي شاهين: انا عسل بطبعي ومش هند رستم زماني

توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن استحداث كتيب عن وظائف المستقبل بالمرحلة الاعدادية

هاني شاكر يعلق على دويتو أصالة مع حسن شاكوش: أساء للموسيقيين بألفاظ خارجة.. فيديو

عاصم الجزار: 8 آلاف عامل يسابقون الزمن للانتهاء من سد جوليوس نيريري التنزانى

دعوات لناس مش بالصناعة.. ضياء عبد الخالق يوجه رسالة نارية لـ منظمي المهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تلقيها اللقاح.. أول إصابة بفيروس كورونا بسبب عضة فأر تجارب

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

أبو الوليد بن رشد.. هل كان فيلسوفا موسوعيا أم مترجما لأرسطو؟

غدوة وبنات عبد الرحمن.. ظافر العابدين على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ