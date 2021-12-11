السقا يسخر من هنيدي بسبب ركوب الخيل.. والأخير: بترعب أوي

سخر الفنان احمد السقا، من زميلة الفنان محمد هنيدي، بعد رفض الأخير، كل المحاولات لركوب الحصان.

ووجه أحمد السقا، في لقاء له مع الفنان محمد هنيدي، مقدم برنامج هنيدي شو، المذاع عبر قناة المحور، حديثه للفنان محمد هنيدي، قائلا :"انت لو ركبت الحصان هتبقى عامل زي النقطة اللي على الحصان ومش هيبان منك حاجة خالص".



ليدخلا في نوبة ضحك هستيري، قبل أن يرد عليه الفنان محمد هنيدي، قائلا :"انت حاولت كتير تركبني الحصان، بس انا بترعب من ركوب الخيل، وبخاوف اوي".



طرحت الشركة المنتجة لبرنامج “هنيدى شو”، البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه يوم الجمعة المقبل، حيث كشف البرومو عن مجموعة النجوم الذين يستضفهم محمد هنيدى.

وظهر فى البرومو، أحمد السقا ومصطفى قمر وأشرف عبد الباقى ومدحت العدل والمخرج سعيد حامد والفنان داود حسين والفنانة لبلبة وشريف منير وباسم سمرة وشرين عادل ومحمد محمود وسميحة أيوب وأيمن بهجت قمر وهاني رمزى.

وظهر محمد هنيدى فى البرومو أيضا وهو يستعيد بعض ذكريات أفلامه إلى جانب تجسيد بعض المشاهد على الهواء مثل مشهد سميحة أيوب فى فيلم “تيته رهيبة”.



موعيد عرض

وكشفت قناة “المحور”، عن مواعيد عرض برنامج “هنيدى شو”، حيث من المقرر أن يبدأ إذاعة الحلقة الأولى يوم الجمعة المقبل، حيث يُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وقال الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "بما أننا عملنا سينما وإعلانات والحمد الله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر هنيدي شو.. استنوا المفاجآت والانبهارات ..حصريًا على قناة المحمور الجمعة 22 أكتوبر".

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

