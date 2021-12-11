البحوث الإسلامية: حقائق القرآن لا تتصادم مع العقل الصحيح

ألقى الدكتور نظير عياد ، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، كلمة نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف.

وقال نظير عياد، إن رحمة الله اقتضت ألا يعاقب الناس إلا بإرسال رسول يحذرهم ويفهمهم أمور دينهم، لذا لم تخلو أي أمة من رسالة ومعجزات الأنبياء حتى يؤمنوا برسالاتهم فكانت معجزة موسى العصا وعيسى في الطب.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - له معجزات حتى يصدق الناس رسالته ولم تكن المعجزة الكبرى للنبي مادية وإنما كانت حسية حتى تؤدي الدور المنوط بها وهذه المعجزة هي القرآن الكريم.

وأوضح عياد أن القرآن الكريم معجزة ربانية لا يضاهيه معجزة أخرى فهو معجزة خالدة بخلود الدهر حتى يرث الله الارض وما عليها، منوها أن القران الكريم دلالة على نبوة سيدنا محمد وصدقه وحقيقة الدين فالقرآن يحمل إعجازه في ذاته فهو حجة لكل إنسان.

وتابع: تعهد الله عز وجل بحفظ هذا القرآن من التحريف والتأويل ليظل مستمر يستند إليه الناس طوال حياتهم، كما تضمن القرآن جميع ما أتى به الرسل ولا تتصادم حقائق القرآن مع العقل الصحيح فهو ميسر الحفظ والذكر وسريع الهداية.

وأكد أن قدرة الله عز وجل اقتضت أن يكون القرآن شفاء من كل داء وشفاء لما في الصدور، وحسنا فعلت وزارة الأوقاف اطلاق المسابقة وإضافة فرع فهم القرآن فهما وسطيا صحيح بعيد عن تفسير المتطرفين.