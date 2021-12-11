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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يقال عند لبس الثياب يكفر الذنوب .. احرص على ترديده

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دعاءً يقال عند لبس الثياب يكفر ذنوب العبد؛ لذا يعد من الأدعية المستحب المداومة على ذكرها عند ارتداء الملابس خاصة الجديدة منها.

ونشرت« الإفتاء» فى بيانها فضل الدعاء عند لبس الثياب، حديثًا لمعاذ بن أنس- رضى الله عنه - أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول :«اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له».

وروى عن أبى سعيد الخدرى - رضي الله عنه- أنه قال :« كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا ورداءً ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له».

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دعاء شراء ملابس جديدة


دعاء شراء ملابس جديدة ..  ورد أنه يستحب عند لبس الثوب أن يقول المسلم : بسم الله، وفيما ورد في كتاب ابن السني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول : (اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له ، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له ) ، وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من لبس ثوبًا جديداُ فقال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا ورداءً ثم يقول : (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) حديث صحيح رواه أبو داود .

دعاء شراء ملابس جديدة..  ورد في كتاب الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من لبس ثوبًا جديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به ،وكان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيًا وميتًا)، أما ما يقوله المسلم لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا ، فقد روي في صحيح البخاري عن أم خالد رضي الله عنها قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء ، قال : (من ترون نكسوها هذه الخميصة )فأسكت القوم، فقال : (ائتوني بأم خالد ) فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وروي في كتابي ابن ماجة وابن السني عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبًا جديدًا فقال : (أجديد هذا أم غسيل ؟) فقال : بل غسيل ، فقال : (البس جديدًا ، وعش حميدًا ، ومت شهيدًا سعيدًا).

 

دعاء لبس الثوب الجديد


دعاء لبس الثوب الجديد ..  روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا لبس قميصًا ثوبًا أو رداءً او عمامة يقول :«اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له»، كما ورد عن أبي سعيد الخُدْري رضيَ اللَّه عنه قال : كانَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سمَّاهُ باسْمِهِ عِمامَةً، أَوْ قَمِيصًا ، أَوْ رِدَاءً يقُولُ: "اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِع لَهُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وشَرِّ ما صُنِعَ لَهُ". رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال: حديث حسن.

 

دعاء ارتداء ملابس جديدة يسترك من عيون الجن


دعاء عند ارتداء ملابس جديدة يسترك من عيون الجن ..  قال الفقهاء إنه مما ورد في الأثر من الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، إن الجن والشياطين يمكنهم رؤية بني آدم والاطلاع على عوراتهم، فيما لا يستطيع الإنسان أن يرى أحدًا منهم، على هيئته الحقيقية، ولذا أرشدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى طريقة الحماية والتستر من عيون الجن.

 

دعاء تحصين الشيء الجديد


دعاء تحصين الشيء الجديد ويكون بمناجاة الله سبحانه وتعالى في الدعاء يبعث الطمأنينة في النفس فأسم الله نحتاجه في اي شيئًا نحبه أو نشتريه جديدًا، اللهم لا تردنا خائبين واتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سهل ويسر لي شراء "الغرض".
-اللهم أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حتى يكون مباركًا.

-اللهم إني أسالك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه الحمد لله على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم أبطل تأثير العين والحسد اللهم أخرج كل عين لامة اللهم أخرج كل العيون اللامة اللهم أخرج كل عين قوية اللهم أخرج كل عين قديمة اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت وكل نظرة تكررت وما بركت اللهم أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.

-اللهم لك الحمد ولك الشكر من قبل ومن بعد الله يعطينا خيرها ويكفينا شرها تم اليوم شراء "الغرض" بفضل الله وتوفيقة.

-اللهم اني اسالك خيرها واعوذ بك من شرها اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه.

-اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمته علي اللهم اجعلها عونا لي على الطاعه اللهم اطعمني من خيرها واكفني شرها لك الحمد يا الله اللهم لك الحمد.

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