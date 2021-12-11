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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مصطفى رئيسا لاتحاد التايكوندو

محمد مصطفي
محمد مصطفي

فاز  محمد مصطفى بمنصب رئيس اتحاد التايكوندو اتحاد التايكوندو وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم السبت.

وأعلن المستشار محمد المنشاوي رئيس اللجنة القضائية فوز محمد مصطفى بمنصب رئيس الاتحاد للدورة الانتخابية  ٢٠٢١-٢٠٢٥.

وحضر ٥٧ نادي الجمعية العمومية لانتخابات التايكوندو من أصل ٥٨ ليكتمل النصاب القانوني، وأعلنت اللجنة المشرفة وجود صوت واحد باطل.

وترشحت قائمتين في الانتخابات هم كابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد السابق وقائمة المستشار محمد مصطفى عضو الاتحاد الحالي، كما تقدم ثلاثة مرشحين على منصب العضوية كمستقلين في الانتخابات.

وكانت قائمة المرشحين كالتالي:

تقدم على منصب الرئاسة كلا من: عمرو سليم رئيس الاتحاد الحالي والمستشار محمد مصطفى عضو الاتحاد الحالي.


وتقدم على منصب العضوية كلا من:

إيهاب جابر، وأحمد سلطان، وكريم شبانه، ومحمد فولي، ومحمد منير، وحسن كمال، ومحمد عبد المنعم، ومحمد عجيزه، ومصطفي معوض تعلب، ومحمد مجدي طايل، وحازم قنديل، وهاله نبيل، والعقيد خالد محمود (ممثل القوات المسلحة في كل القوائم).

كما تقدم على منصب العضوية كمستقلين كلا من: خالد فوزي، ومحمد جاد، ومحمد بكر.

محمد مصطفي اتحاد التايكوندو

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