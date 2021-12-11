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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوريا| نانسي زعبلاوي تطرح "يا ما رحنا" على مواقع التواصل الاجتماعي

نانسي زعبلاوي
نانسي زعبلاوي

طرحت الفنانة السورية نانسي زعبلاوي منذ قليل أغنيتها الجديدة " يا ما رحنا" عبر قناتها الشخصية على موقع اليوتيوب وصفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الاغنية من كلمات جورج عشي وألحان نعيم حمدي وأعاد توزيعها أسير حداد، كانت زعبلاوي قد حصلت على موافقة الفنان السوري القدير نعيم حمدي على إعادتها تقديم أغنيته الشهيرة"ياما رحنا".

والأغنية من كلمات جورج عشي ولحنها وغناها نعيم حمدي. اما توزيع النسخة الجديدة فكانت للموزع الموسيقي الشاب اسبر حداد،، و ضمت نانسي الاغنية لألبومها الجديد الذي يحمل اسم المحطة_٤٠ واختارت اغنية ياما رحنا لتكون اولى اغاني الالبوم اما عن سياق نشر بقية الاغاني فستتبع نانسي كما صرحت سياسة طرح الاغنيات بشكل منفرد بفترة زمنية فاصلة بين الاغنية والثانية لتفسح المجال لكل الاغنيات ب ان تنال حقها من الاستماع والانتشار على حد تعبيرها.
 

حول نانسي زعبلاوي

ويذكر أن نانسي زعبلاوي مطربة سورية، لها العديد من الأغاني الناجحة، وألبوم غنائي بعنوان "مستحيل" الذي حقق نجاحا كبيرا بالوطن العربي، وشاركت في أوبريت الضمير العربي.
 

أعمال نانسي زعبلاوي

جدير بالذكر أن من بين أعمال المطربة نانسي زعبلاوي، أغنية تحت عنوان"حملني معك" وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي"اليوتيوب".

"حملني معك" من كلمات سعيد علم الدين، وألحان سعيد علم الدين وفؤاد جمال، وتوزيع جوزيف كيروز.

يذكر أن آخر أعمال نانسي، أغنية "مسالتنيش" وهي تتر مسلسل"مدرسة الحب" وتكون من كلمات والحان فادي مارديني، وتوزيع ناصر الأسعد.

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