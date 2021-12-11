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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز نانسي محمد بالمركز الثالث على مستوى جامعات مصر في بطولة ألعاب القوى

صدى البلد

هنأ الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس والدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الطالبة  نانسي محمد بالفرقة الثانية بقسم تكنولوجيا التعليم لحصولها على المركز الثاني علي مستوي جامعة عين شمس والثالث على مستوي جامعات مصر في بطوله العاب القوي جري ١٠٠م و ٢٠٠م، متمنينا لها دوام التوفيق والنجاح في شتى المجالات

 وجاء ذلك وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشىون التعليم والطلاب .

إنشاء جامعة عين شمس الأهلية بمدخل العاصمة الإدارية.. تفاصيل

جدير بالذكر أنه قد وقعت جامعة عين شمس  بروتوكول تعاون مع  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبناء جامعة عين شمس الأهلية  بمدخل العاصمة الإدارية من طريق العين السخنة علي مساحة ١٩٢ فدان بقيمه اجمالية ١٨ مليار جنية علي ثلاث مراحل. 

 

وذلك بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس الطالبة نانسي محمد المركز الثاني علي مستوي جامعة عين شمس بطوله العاب القوي كلية التربية النوعية

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