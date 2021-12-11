عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد نبيل يكشف فوائد الأناسيليوم فى حرق الدهون

الدكتور أحمد نبيل
الدكتور أحمد نبيل

خصص برنامج  "حلو الكلام"، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامية منال سلامة، فقرة خاصة للحديث فقدان الوزن، بطرق مميزة.

قال الدكتور أحمد نبيل أخصائي تغذية علاجية، إن الأناسيليوم أساسي في أي نظام غذائي تابع لأون تارجت فارما لأنه يقوم بدور كبير وفعال لزيادة إحساس الشبع لدى الفرد، والاناسيليوم يعمل على حرق جزء من الدهون، ويرسل رسالة للمخ تؤكد أن الجسم شبعان".

واضاف نبيل خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج "حلو الكلام" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" "في أون تارجت فارما نقوم  بإعطاء الأناسيليوم لمن يرغب في فقدان الوزن لسد الشهية"، مضيفا: "الأناسيليوم عبارة عن بالون معدة طبيعي يعمل على سد الشهية بشكل طبيعي ويعطي الفرد إحساس بالشبع ويقلل إحساس الفرد بالرغبة في تناول الطعام ".

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية: "المشكلة الكبيرة التي تواجه أي فرد يسعى إلى فقدان الوزن هو الاستمرارية".

الأناسيليوم صدى البلد فقدان الوزن منال سلامة حلو الكلام

ترشيحاتنا

محافظ أسوان : تخصيص ٱراض لمستثمرين لمشروعات استصلاح زراعي وتصنيع سمكي

منتخب مصر يدرك التعادل ٱمام الٱردن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

ليفربول VS أستون فيلا.. شوط أول سلبي رغم أفضلية "رفقاء صلاح"

استقرار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في شباك الأردن

الصحة تعلن أماكن وجود الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

التحام قوي وسقوط أحمد فتوح واستدعاء الجهاز الطبي

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

فيديو

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

شاهد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع النهائي بكأس العرب

السر وراء ظهور شيرين عبد الوهاب "حليقة الرأس".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ