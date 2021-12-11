أحمد نبيل يكشف فوائد الأناسيليوم فى حرق الدهون

خصص برنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامية منال سلامة، فقرة خاصة للحديث فقدان الوزن، بطرق مميزة.

قال الدكتور أحمد نبيل أخصائي تغذية علاجية، إن الأناسيليوم أساسي في أي نظام غذائي تابع لأون تارجت فارما لأنه يقوم بدور كبير وفعال لزيادة إحساس الشبع لدى الفرد، والاناسيليوم يعمل على حرق جزء من الدهون، ويرسل رسالة للمخ تؤكد أن الجسم شبعان".

واضاف نبيل خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة مقدمة برنامج "حلو الكلام" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" "في أون تارجت فارما نقوم بإعطاء الأناسيليوم لمن يرغب في فقدان الوزن لسد الشهية"، مضيفا: "الأناسيليوم عبارة عن بالون معدة طبيعي يعمل على سد الشهية بشكل طبيعي ويعطي الفرد إحساس بالشبع ويقلل إحساس الفرد بالرغبة في تناول الطعام ".

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية: "المشكلة الكبيرة التي تواجه أي فرد يسعى إلى فقدان الوزن هو الاستمرارية".