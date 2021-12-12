بتكلفة 220 مليون جنيه.. ننشر أهم المعلومات عن مستشفى الخانكة المركزي

يعد مستشقى الخانكة المركزى أحد أهم المشروعات الصحية الجارى تنفيذها بمحافظة القليوبية.

ينشر موقع صدى البلد أهم المعلومات عن المستشفى الجديد.

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- يقام مشروع مستشفى الخانكة المركزى الجديد بتكلفة 220 مليون جنيه.

- تضم المستشفى الجديد 110 سرير إقامة لخدمة المرضى.

- كما يضم المستشفى أيضا عيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل.

- وتضم المستشفى كذلك غرف عمليات مجهزة باحدث الأجهزة.

- كما تضم 22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة .

- بلغت نسبة التنفيذ فى المستشفى حوالي 99% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

- يخدم المستشفى اهالى مدينة الخانكة والقرى المجاورة.

من ناحية اخرى أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية تنظيم مسابقة بين الإدارات الفرعية عن أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم خلال مؤتمر قادرون باختلاف ، والتوصية برعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

كما تنظم المسابقة في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من حق المرأة في ممارسة الرياضة، وتغيير بعض الأفكار والمفاهيم حول وجود الفتاة والمرأة داخل مراكز الشباب ليس فقط لممارسة الأنشطة الرياضية، ولكن أيضا للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والتدريب، وما تقدمه أندية الفتاة والمرأة من خدمات وأنشطة.

قال الصبروط ان مسابقة أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم يتم تنظيمها انطلاقا من توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واستراتيجية الوزارة في ضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تعمل على جذب كل فئات المجتمع على اختلاف المراحل العمرية.

وأشار الصبروط إلى وجود تقييم وتكريم لأصحاب المراكز الأولى الثلاثة من خلال لجنة لتقييم تقارير مديري الإدارات الفرعية حول ما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في سبيل فتح أكبر عدد من مراكز المرأة ومراكز ذوي القدرات والهمم بمراكز شباب القرى، بهدف جذب المرأة وذوي الهمم لمراكز الشباب.