عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 220 مليون جنيه.. ننشر أهم المعلومات عن مستشفى الخانكة المركزي

تفقد مستشفى الخانكة
تفقد مستشفى الخانكة المركزى

يعد مستشقى الخانكة المركزى أحد أهم المشروعات الصحية الجارى تنفيذها بمحافظة القليوبية.

 ينشر موقع صدى البلد أهم المعلومات عن المستشفى الجديد.

أقرأ أيضا:
مشروعات للشباب واستراحات للزوار.. شاهد مشروع ممشى أهل مصر في بنها


- يقام مشروع مستشفى الخانكة المركزى الجديد بتكلفة 220 مليون جنيه.
- تضم المستشفى الجديد 110 سرير إقامة لخدمة المرضى.
- كما يضم المستشفى أيضا عيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل.
- وتضم المستشفى كذلك غرف عمليات مجهزة باحدث الأجهزة.
- كما تضم 22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة .
- بلغت نسبة التنفيذ فى المستشفى حوالي 99% وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.
- يخدم المستشفى اهالى مدينة الخانكة والقرى المجاورة.

من ناحية اخرى أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية تنظيم مسابقة بين الإدارات الفرعية عن أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم.

يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم خلال مؤتمر قادرون باختلاف ، والتوصية برعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

كما تنظم المسابقة في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من حق المرأة في ممارسة الرياضة، وتغيير بعض الأفكار والمفاهيم حول وجود الفتاة والمرأة داخل مراكز الشباب ليس فقط لممارسة الأنشطة الرياضية، ولكن أيضا للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والتدريب، وما تقدمه أندية الفتاة والمرأة من خدمات وأنشطة.

قال الصبروط ان مسابقة أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم يتم تنظيمها انطلاقا من توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واستراتيجية الوزارة في ضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية  تعمل على جذب كل فئات المجتمع على اختلاف المراحل العمرية.

وأشار الصبروط إلى وجود تقييم وتكريم لأصحاب المراكز الأولى الثلاثة من خلال لجنة لتقييم تقارير مديري الإدارات الفرعية حول ما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في سبيل فتح أكبر عدد من مراكز المرأة ومراكز ذوي القدرات والهمم بمراكز شباب القرى، بهدف جذب المرأة وذوي الهمم لمراكز الشباب.

مستشفى الخانكة محافظة القليوبية ممارسة الرياضة ذوى الهمم وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب مدينة الخانكة خدمة المرضي اليوم العالمي لذوي الهمم

موضوعات متعلقة

فى ذكرى حيدر علييف.. محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة

رياضة القليوبية تطلق مسابقة لأفضل خدمة مقدمة للمرأة وذوي الهمم

توزيع 80 ألف استمارة موافقة مستنيرة على مدارس القليوبية لتطعيم لقاح كورونا

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 -12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

سيارة هونشي E-HS9 الكهربائية الفاخرة تخطف الأنظار في معرض جدة.. صور

مقطع مرعب.. شاهد لحظة هجوم أفعى ضخمة على صائد ثعابين|فيديو

علاقتي بأهلي سطحية لتجنب المشاكل فهل علي إثم؟.. الإفتاء ترد

«الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق».. منشور يتسبب في وقف قارئ قرآن.. والآخر يرد: ده لقب عائلتي

ارتفاع عدد قتلى الأعاصير في 5 ولايات أمريكية..ونصف مليون شخص بدون كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

قرارات مرتقبة بالقانون بعد حظر الشيشة والأفراح وعمل غير الملقحين

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

من الانفصال إلى حلاقة الشعر.. القصة الكاملة لـ طلاق شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال المباراة.. شاهد مشجع يعرض الزواج على حبيبته وسط المدرجات|فيديو

شاهد.. حادث دهس مروع أمام ماكينة صراف آلي في الرياض

بعد إصابتها بكورونا.. بتر ذراعي وساقي امرأة بسبب الفيروس|صور

سنوات طويلة منذ صدوره.. ماذا قدم "حق الشعوب في تقرير مصيرها" للدول؟

فيديو

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ