ٱحمد السقا يروي مواقف طريفة بكواليس همام في ٱمستردام .. فيديو

حل الفنان احمد السقا ضيف اليوم في برنامج " هنيدي شو " المذاع علي قناه " المحور " وتحدث عن حياته الفنية .

قال احمد السقا أن الفنان محمود البزاوي عندما قام بتصوير مشهد صيد البط في فيلم همام في أمستردام نزل إلي المصرف لصيد البط وتم تصوير المشهد وبعد ذألك لم أراه وعندما سٱلت عنه اكتشفنا أننا نسيناه ومشينا في المصرف وهو بيصطاد البط وبعديها زعل .

وتابع السقا عندما كنت مع البزاوي في هولندا وقامت خناقة وانا وهو بنتفرج وفجاه لاقنا نفسنا في التليفزيون واحنا لابسين بيجامات كاستور ودا مبيحصلش .

واكد علي انه كان يسكن مع البزاوي في شقة في هولندا وكان يعتقد إنها مسكونه بسبب تصرفات هنيدي .

وأوضح السقا إن الفنان سليمان عيد كان دوره في همام في أمستردام " موظف السفارة " قائلا يا هنيدي أنا فاكر كل كواليس الفيلم وفاكر خالك "صبري " وهاني رمزي كان ضيف شرف الفيلم في المطار وانا ظهرت في الفيلم 55 دقيقة في جميع أدواري .