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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الله مشرف:وأنا طفل كنت عامل سينما فى البيت وبدخل أخواتى بفلوس..فيديو

عبدالله مشرف
عبدالله مشرف

قال الفنان عبد الله مشرف، أنه ولد فى حى السيدة زينب بمحافظة القاهرة،لافتا إلى أن والده كان يعمل مهندسا بالسكة الحديد.


وأضاف مشرف خلال برنامج "واحد من الناس"، الذى يذاع على قناة الحياة، أن أكثر صفه ظهرت عليه وهو صغير كانت حبه للفن، معقبا:" كنت ديما بدخل السينما فأنبهرت بها، لدرجة أنى عملت سينما فى البيت كنت بمثل فيها انا وأخواتى".

وتابع قائلا:" كنت بدخل أخواتى بفلوس وكل يوم كنت بألف فيلم جديد".

ولفت إلى أنه تخرج من المعهد العالي للتمثيل عام 68 وبعد التخرج دخل الجيش وشارك في حرب الاستنزاف.

وأضاف: ذهبت بعد ذلك إلى مسرح الطليعة أقدم مسرحية، وجاء المخرج العالمي يوسف شاهين كي يشاهدنا وقمت بتقليد مشهد في فيلم الأرض لمحمود المليجى أمام يوسف شاهين.

الفنان عبد الله مشرف عبد الله مشرف السكة الحديد السينما فيلم جديد

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