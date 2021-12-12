عبد الله مشرف : جبت فى الثانوية العامة 50% وشاركت فى حرب الاستنزاف

كشف الفنان عبد الله مشرف، عن مجموعه فى الثانوية العامة.



وأضاف مشرف خلال برنامج "واحد من الناس"، الذى يذاع على قناة الحياة، قائلا:" جبت 50% فى الثانوية العامة عام 64.



وأوضح عبد الله مشرف، إلى أنه دخل المعهد العالى للفنون المسرحية بعد حفظ مونولوج هامليت.

حرب الاستنزاف

ولفت إلى أنه تخرج من المعهد العالي للتمثيل عام 68 وبعد التخرج دخل الجيش وشارك في حرب الاستنزاف.

وأضاف: ذهبت بعد ذلك إلى مسرح الطليعة أقدم مسرحية، وجاء المخرج العالمي يوسف شاهين كي يشاهدنا وقمت بتقليد مشهد في فيلم الأرض لمحمود المليجى أمام يوسف شاهين.