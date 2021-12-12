إصابة سائق بحروق نارية من الدرجة الثانية إثر انفجار أسطوانة أكسجين بالسيارة

إصابة سائق في منتصف الثلاثينات من العُمر، بحروق نارية من الدرجة الثانية؛ إثر اشتعال النيران في سيارة ربع نقل مُحملة بأسطوانات الأكسجين، على الطريق السريع "أسيوط - سوهاج"، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي باشتعال النيران في سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات الاكسجين بطريق أسيوط - سوهاج، بناحية مركز المراغة، ووجود مُصاب.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل، قيادة المدعو (أحمد. م. ق - 36 عامًا - سائق)، محملة بأسطوانات الأكسجين، على الطريق السريع دائرة مركز المراغة، اشتعلت النيران بها؛ ما أدى إلى احتراق السيارة وإصابة قائدها بحروق من الدرجة الثانية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء السيطرة على النيران وإخمادها، وتم نقل المُصاب إلى مستشفى الاخلاء بمركز المراغة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.